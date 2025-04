Sulla Statale 129 si muore ancora 

Un altro morto e nuove polemiche sulla strada killer. Sono ancora gravi le condizioni di Isaia Mereu, il giovane di 28 anni, originario di Bolotana, rimasto gravemente ferito nel tragico incidente stradale verificatosi mercoledì pomeriggio lungo il tratto della statale 129, Nuoro Macomer, all’altezza di S'Ena e Rena, nel quale ha perso la vita un pensionato di Bosa, Attilio Loi, di 76 anni. Il giovane, padre un un bambino piccolo, è in Rianimazione al San Francesco di Nuoro. Durante la notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni continuano a rimanere gravi, tanto che i medici non sciolgono la prognosi. Sulle eventuali responsabilità del tragico incidente stradale, l'ennesimo in quel tratto di strada, indagano i carabinieri di Silanus.

I sindaci

Addolorato il post di Giovanni Pintor, dell'associazione "Adesso Basta", da anni in lotta per la sicurezza: «purtroppo non sarà una curva nuova a smontare un sistema rovinato alla radice. Ci battiamo per riprenderlo sa cima a fondo». I sindaci del Marghine chiedono la messa in sicurezza e l’inizio dei lavori programmati e finanziati da tempo. «La statale 129 è una strada pericolosissima – dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - l'Anas dovrebbe intervenire tempestivamente per renderla più sicura in quanto trafficatissima». Francesco Manconi, sindaco di Bolotana è ancora più esplicito: «Chiediamo un intervento immediato perché si tratta di una arteria importante, una delle più trafficate in Sardegna». Il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, aggiunge: «Non bastano i limiti di velocità e il rispetto del codice stradale. Occorrono subito i soldi per la sicurezza».

Basta semaforo

Intanto da ieri nella strada ex Carlo Felice, che collega Macomer e l'area industriale di Tossilo, è ripresa la circolazione in entrambi sensi di marcia, con la riapertura dell'intera carreggiata strozzata, da dieci mesi, dal senso unico alternato. «Siamo intervenuti dopo aver fatto una valutazione tecnica – dice l'amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini – la strada è nuovamente percorribile in entrambi sensi di marcia, ma procediamo con la messa in sicurezza del fronte franoso».

