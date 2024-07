Sulla spiaggia issati 5 tronchi, scattano controlli e verifiche 

Sarà stata una bravata? Chissà. Nella spiaggia di Putzu Idu, borgata marina di San Vero Milis, una delle più frequentate della provincia di Oristano, nei giorni scorsi c’è stata una sorpresa. Qualcuno due notti fa ha issato cinque enormi tronchi in legno. Un gesto, secondo il Comune, di inciviltà. Anche perché i tronchi sarebbero potuti cadere sopra i bagnanti creando grossi danni.

Per questo motivo l’amministrazione comunale ha presentato una denuncia contro ignoti. Due mattine fa a Putzu Idu è intervenuta la polizia locale su segnalazione dei primi bagnanti arrivati in spiaggia. Sono stati loro poi ad avvertire la Capitaneria di porto di Oristano e i vigili del fuoco: i soccorritori hanno subito provveduto a delimitare l’area dell’arenile. Successivamente invece il Comune di San Vero Milis ha fatto rimuovere i tronchi incaricando una ditta specializzata. Una vicenda che in questi due giorni ha fatto chiacchierare quanti hanno frequentato la spiaggia e soprattutto ha fatto sorgere interrogativi per capire i motivi. Tra stupore e meraviglia del gesto. Qualche bagnante ha anche sostenuto che poteva essere un modo carino per il recupero dei tronchi che il mare periodicamente fa arrivare sulla battigia, in particolare dopo le mareggiate.

