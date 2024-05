Sulla Sp2 c’è la barriera centrale 

La posa dei dodici chilometri di barriera centrale è conclusa: da adesso in poi, salvo alcuni interventi aggiuntivi, è conto alla rovescia per l’inaugurazione di quella che può essere per certi versi definita come la nuova strada provinciale 2. Nel 2023 una serie impressionante di incidenti aveva provocato otto morti: tutti causati da scontri frontali fra auto che, in assenza di una barriera divisoria, avevano invaso le corsie opposte andando a colpire i veicoli che procedevano in senso contrario. Una gravissima anomalia, per una strada a scorrimento veloce quale è la Carbonia-Villamassargia, cui quasi a furor di popolo la Provincia Sud Sardegna aveva iniziato a porre rimedio chiedendo al ministero dei Trasporti la deroga per posare una barriera centrale, e ricavando sette milioni dal bilancio.

I lavori

L’opera, iniziata questo inverno, è praticamente conclusa quando alcuni giorni fa sono stati posati gli ultimi blocchi di cemento in prossimità del restringimento a due corsie poco prima di Villamassargia. «Riteniamo che fra circa un mese – afferma il commissario della Provincia Mario Mossa – la strada possa essere aperta nella sua interezza, ma al momento per questioni di sicurezza anche connesse ad altre lavorazioni imminenti, dobbiamo tenere solo una corsia per senso di marcia».

La Provincia

La Provincia ha già stanziato un fondo di 50 mila euro per acquistare due strutture respingenti da apporre (una all’uscita di Barbusi, l’altra all’uscita di Villamassargia) dove comincia la barriera centrale. Servono ad ammortizzare il più possibile l’eventuale impatto frontale con i blocchi nel caso in cui si dovesse sbagliare manovra d’ingresso. «Sono poi in attesa da Roma – precisa Mario Mossa – diverse prescrizioni tecniche sul modo di percorribilità della provinciale, sebbene alcune ci siano già state comunicate». Ci sarà il divieto di sorpasso fra autotreni, autoarticolati e autocarri. I tir dunque non potranno superarsi fra di loro. La Provincia attende indicazioni nell’ipotesi in cui questo divieto possa valere anche per i pullman. Appare invece quasi certo che verrà confermato il limite di velocità a 80 chilometri all’ora. Prima dell’inizio dei lavori di posa della barriera centrale, era di 90 all’ora. Adesso, invece, e per ancora un mesetto, è di 50 all’ora: con l’impossibilità di usare le due corsie interne adiacenti ai blocchi, questa limitazione sta causando disagi infiniti quando sulla provinciale procedono veicoli molto lenti.

Disagi a Barega

Un’altra questione riguarda le condizioni a tratti pietose del tracciato nei pressi di Barega-Tanì e l’accumulo di acqua bel segmento poco dopo Villamassargia ribitumato (con 700 mila euro) di recente: «Sui buchi interverremo ma è difficile adesso col traffico ridotto a una sola corsia, quanto al persistere di acqua è già programmata la pulizia delle cunette».

RIPRODUZIONE RISERVATA