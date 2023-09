Sulla scia di Italo Calvino: Cirko Vertigo  domenica all’Orto botanico cagliaritano 

“Calvino 100 – In cammino sul filo delle montagne” è la prima delle iniziative inserite nel ricco cartellone di eventi per l’autunno calviniano ospitato da domenica dall’Orto Botanico dell’Università di Cagliari. Musica e spettacoli, poesie, concerti, reading e dibattiti culturali in un unico luogo per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino.

«Si tratta di un programma di iniziative che rende ancora più evidente il ruolo culturale dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari – commenta la direttrice Annalena Cogoni – come luogo che ospita volentieri numerosi eventi intorno alla figura di Italo Calvino, figlio di quella Eva Mameli Calvino che fu direttrice dell’Orto». Proposto dalla Fondazione Cirko Vertigo e dal Cedac con il Collettivo 6tu, lo spettacolo in programma per domenica dalle 17.45 richiama le principali visioni del mondo che emergono dagli scritti di Calvino. L’ingresso è gratuito e le prenotazioni possono essere effettuate a biglietteria@cedacsardegna.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA