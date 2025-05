Sulla sanità il Pd alza la voce 

inviato

Oristano. Il nuovo corso del Pd sardo è cominciato. Complici i rapporti tesi con la governatrice pentastellata Alessandra Todde che hanno caratterizzato queste ultime settimane, e culminati nella mancata firma della delibera sui commissariamenti delle aziende sanitarie tanto voluta dal M5S. Ieri a Oristano, la direzione regionale che ha sancito la fase due.

Attori protagonisti

I tre assessori Dem non hanno partecipato a quella seduta di Giunta, in ogni caso, ha chiarito nelle sue dichiarazioni iniziali il segretario Piero Comandini, «noi abbiamo dimostrato un forte senso di responsabilità. I commissari dureranno sei mesi e il Pd intende continuare a occuparsi di sanità da attore protagonista, perché il tema non appartiene e non può appartenere a un solo partito». Del resto, ha ricordato, «abbiamo sostenuto la legge di riforma, non so più quante audizioni abbia organizzato Carla Fundoni in commissione Sanità, dalle quali è emerso il quadro molto complicato che tutti conoscono». Poi sono trascorsi i sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, entro i quali rimuovere gli attuali direttori generali. La presidente e il M5S spingevano per procedere, il Pd frenava, ipotizzando anche l’impugnazione del governo (puntualmente arrivata). Il resto è storia, con i democratici che hanno deciso di smarcarsi. «Ma adesso collaboreremo affinché si possa trovare la soluzione migliore per i problemi del sistema sanitario regionale».

«Serve chiarezza»

Una collaborazione che dovrà diventare più incisiva. Perché, ha spiegato bene il presidente della quinta commissione Antonio Solinas, «in questa nuova fase non si può non tenere conto del fatto che in Sardegna sulla sanità si gioca la vittoria o la sconfitta alle elezioni». Per questo, ha aggiunto, «ci dobbiamo impegnare a portare ai vertici del sistema della salute uomini e donne che siano davvero in grado di fare scelte coraggiose, così da far fare un vero salto di qualità alla sanità sarda». E così, «confermiamo certamente il progetto di questo Campo largo, ma è arrivato il momento di fare maggiore chiarezza».

«I commissari: chi sono?»

Ancora più esplicative del disagio provato dai Dem nei giorni della delibera, le parole della presidente della commissione Cultura Camilla Soru. «Non abbiamo apprezzato la legge sulla sanità. Ma non votarla avrebbe significato aprire un momento di difficoltà». E sui commissari: «Noi la maggior parte dei commissari che la presidente ha scelto non sapevamo davvero chi fossero. Ma non nel senso che non erano nostri “amici”, nessuno aveva proprio idea di chi fossero. Non ne avevano un'idea i dirigenti medici e tutte le persone che nel nostro partito hanno rapporti con l'ambiente medico. Le scelte non sono state fatte sulle eccellenze».

La successione

La direzione di ieri era molto attesa per conoscere i tempi di elezione del prossimo segretario. L’Assemblea dovrebbe essere fissata dopo le amministrative, intorno al 15 giugno. Prima sarà convocata una direzione politica, subito dopo l’udienza in tribunale sul ricorso degli avvocati di Alessandra Todde contro l’ordinanza ingiunzione che ne ha chiesto la decadenza. «Riparto da quanto annunciato nella direzione di dicembre», ha detto Comandini, «il partito ha uno statuto con delle regole, una di queste dice con chiarezza che la mia carica di presidente del Consiglio regionale, garante di tutte le parti politiche, è incompatibile con quella di segretario. Un’incompatibilità, per me, anche morale». Tutto questo, Comandini l’aveva detto prima di Natale. Poi la frenata dovuta alla richiesta di decadenza. Ieri il segretario ha parlato di «un tentativo di colpo di mano in una stanza buia di qualcuno che non si è reso conto che le elezioni le abbiamo vinte noi». Anche in quel caso, «abbiamo dato una mano alla presidente».

Primarie: chi le vuole?

A Oristano c’era anche chi potrebbe essere il suo successore, il deputato Silvio Lai. Che però non è intervenuto. L’ha fatto il sindaco di Iglesias Mauro Usai (corrente Popolari), chiedendo una discussione interna al partito e il ricorso alle primarie: «Non abbiamo fretta di un’elezione imminente, abbiamo il tempo che serve per consentire agli iscritti di votare il segretario. Spero che il gruppo dirigente faccia tesoro di queste parole».

