«Sulla salute mentale pochi soldi e divisi male»Scano porta l’Ares al Tar 

Pochi soldi. Pochissimi. E distribuiti peggio. Tant’è: il faldone è finito al Tar. A presentare il ricorso la Fondazione Csp, acronimo di Centro servizi alla persona che a Villamar gestisce una struttura per autistici. Un gioiellino nel deserto dell’assistenza socio-sanitaria. Il Comune della Marmilla è il socio unico, ma poi conti e grane sono in mano alla Csp. Ai giudici amministrativi viene chiesto di spazzare via gli atti di Ares, l’Azienda regionale della salute con la quale la Fondazione ha firmato il contratto. Pier Sandro Scano, presidente della Csp, più a suo agio nelle vesti di paciere che di guerrafondaio, in tribunale non ci sarebbe voluto arrivare. Ma è dovuto entrare in partita: «C’è la necessità e l’urgenza di procedere a una modifica dei criteri per il calcolo del riparto economico».

Casus belli

Il Centro per autistici di Villamar, operativo da ottobre 2022, è accreditato dalla Regione per undici posti. Di cui tre in residenza, ovvero con i pazienti ospiti anche di notte, e otto in trattamento diurno. Ma con i 148.839,97 euro che l’Ares ha assegnato alla Fondazione Csp con la deliberazione 186 del 3 agosto 2023, la struttura di Villamar ha la copertura finanziaria per assistere un solo autistico di notte, mentre i posti diurni devono scendere da otto a tre. Vuol dire prestazioni dimezzate per un Centro che opera in quasi perfetta solitudine nel Medio Campidano ed è il quarto in tutta l’Isola. Ecco perché Scano accompagna il ricorso con una sottolineatura: «Questa non è un’iniziativa di parte e non riguarda una maggioranza o una Giunta, ma l’Istituzione Regione come tale, di ieri e di oggi».

Gli effetti

Per capire la portata del disastro determinato dal riparto Ares, basta spulciare il documento con il quale Ares ha inserito la struttura di Villamar nel regime di convezione. La tariffa riconosciuta per ogni paziente “residenziale” è di 174,55 euro; con l’accoglienza solo diurna si scende a 121,94 euro. Le risorse stanno nel perimetro dei fondi regionali destinati alla salute mentale. Una torta che a seconda degli anni oscilla tra i 141 e i 148 milioni di euro. Il grosso va al pubblico; i privati, invece, si devono dividere poco meno di sedici milioni, appena sopra il 10 per cento della spesa totale.

I paradossi

Detta così, sembra un’operazione di giustizia, visto che la sanità pubblica è un sigillo sul diritto alla salute costituzionalmente garantito. Nella pratica, però, il film è totalmente diverso. Infatti: in Sardegna per le sole prestazioni legate all’assistenza degli autistici la Regione «ha concepito un inaccettabile meccanismo per cui di anno in anno l’incremento di budget non può essere superiore al 5 per cento della quota precedente», denuncia Scano. Tradotto in soldoni, «tale ingegnosità, combinata con il calcolo dei criteri, impedisce che i nuovi erogatori possano raggiungere la sostenibilità economica prima di molti anni». Il risultato è che «questo meccanismo blocca di fatto l’ingresso nel sistema sanitario dei nuovi operatori, visto che li condanna a lavorare in perdita secca con una lesione grave del principio di concorrenza, oltre all’incalcolabile danno sociale».

Il monito

Siccome Scano è uno ostinato e la buona gestione ha consentito di avere fondi propri, la Fondazione è andata quasi a regime. «Ci stiamo mettendo molto del nostro – spiega il presidente -: con quasi venti operatori riusciamo a ospitare in maniera permanente due autistici più altri sei in regime diurno». Ma vediamo che chi dovrebbe incoraggiare iniziative, inclusa la Regione, si muove spesso in una direzione esattamente opposta e penalizza i privati, anche quando il pubblico non è in grado di offrire risposte efficaci».

Le contraddizioni

Scano ragiona ancora con numeri e atti pubblici alla mano. «La forbice di fondi compresa tra i 141 e i 148 milioni annui e destinata alla salute mentale è lo stanziamento percentuale più alto tra le regioni italiane. Corrisponde al 4,6 della spesa sanitaria totale». Ma nemmeno stavolta c’è da gioire. L’esborso in Sardegna è così elevato «perché non essendoci sufficienti strutture riabilitative, i pazienti vengono ospitati negli Spdc, cioè nei reparti ospedalieri, dove il costo a posto letto è prossimo ai mille euro al giorno, oppure nelle strutture psichiatriche intensive, le Srp1, carenti anch’esse. Mancano quasi del tutto quelle estensive, le Srp 2 e Srp3, che hanno costi nettamente inferiori. Se non fosse per lo sforzo ammirevole di case alloggio, comunità protette e altre strutture no profit, il macro livello della salute mentale sarebbe alla deriva».

RIPRODUZIONE RISERVATA