Sulla Provinciale corrono le polemiche 

Da Busachi a Samugheo si viaggerà su una sola corsia. Ai primi di settembre dovrebbe essere riaperta al traffico la strada Provinciale 71, nodo cruciale per i paesi del Mandrolisati, del Barigadu, del Guilcier e del Montiferru. I lavori sono partiti pochi giorni fa, ma i malumori e le preoccupazioni non si placano e gli amministratori chiedono un intervento risolutivo sull’intero tracciato.

La strada

Dopo tre anni di chiusura, era stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni solo lo scorso anno ma dal 4 marzo la strada è di nuovo bloccata per il parziale collassamento di un ponte. E così chi deve raggiungere Samugheo è costretto a percorrere circa 20 chilometri in più, passando ad esempio per Allai, un’altra strada che presenta problemi. Costi enormi e disagi importanti per le attività commerciali, per i lavoratori, gli studenti e per chi ha necessità di raggiungere la cittadina del Mandrolisai per le visite mediche. E adesso danni anche per Tessingiu, la mostra dell’artigianato artistico dell’Isola che sarà inaugurata domani.

La polemica

«L'intervento nella Provinciale 71 arriva con un notevole ritardo, rispetto all'impegno preso dalla Provincia – denuncia il vice sindaco Massimiliano Urru -Samugheo continua a subire forti danni sia per i cittadini che per lavoro o altre necessità devono fare 20 chilometri in più sia perché tutte le attività produttive continuano a perdere ingenti somme». E aggiunge: «Domani viene inaugura Tessingiu una delle più importanti mostre dell'artigianato in Sardegna e chi vuole venire a visitare Samugheo dovrà mettere a rischio la propria incolumità. O forse desisterà vista la condizione delle strade a scapito degli artigiani sardi». Il vicesindaco chiede alla Regione un piano straordinario «affinché si intervenga con urgenza non solo sulla Provinciale 71 e sulla Provinciale 33 ma in tutte le strade del territorio». Anche il sindaco di Busachi, Giovanni Orrù osserva: «Auspichiamo maggiore attenzione e confidiamo in un incontro con l’assessore ai Lavori pubblici perché sulla 71 ci sono almeno altri tre attraversamenti che rischiano di fare la stessa fine – sostiene – Sono realizzati con tubi in ferro zincato, costruiti 40 anni fa e ora a causa della mancata manutenzione stanno cedendo. Non possiamo rischiare che la strada venga chiusa di nuovo, per un intervento risolutivo occorre almeno un milione e 300mila euro».