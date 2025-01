Sulla pista di atletica si accenderanno nuove luci 

Rimettere a nuovo l’illuminazione della pista di atletica per rendere effettivo l’utilizzo anche nelle ore serali insieme al campo da calcio, che si trova all’interno. Con questa finalità l’amministrazione comunale di San Gavino spenderà 67.244 euro per il rinnovo completo del vecchio impianto ormai non funzionante. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai Lavori pubblici: «Si tratta di un intervento imponente, reso necessario dall’esigenza di rendere fruibile anche il campo interno alla pista di atletica per consentire una maggiore fruizione degli impianti del campo Santa Lucia anche alla luce delle realtà calcistiche nascenti. Questo lavoro si aggiunge alla sistemazione del manto del campo. In questo modo l’impianto potrà contare su fari più performanti e a risparmio energetico. L’impulso fondamentale per questi interventi deriva dell’attenzione alla qualità espressa dall’assessora allo Sport Claudia Pinna».

Così l’amministrazione prosegue, sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili, nella manutenzione e messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali avviata già in passato dalle precedenti amministrazioni e rafforzata nel corso degli ultimi anni.

