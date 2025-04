Sulla pista d’atletica si accende il nuovo impianto luci 

Si sono appena conclusi i lavori per l’installazione dei nuovi fari nella pista di atletica e del campo erboso interno di San Gavino. «Con un impegno di circa 63mila euro c’è stata l’integrale sostituzione di fari che hanno ridotto significativamente il consumo energetico e migliorato la visibilità dell’impianto – dice l’assessora allo Sport Claudia Pinna –. Insieme al finanziamento di 15mila euro sul manto erboso, grazie al contributo della società Monreale Calcio, si è reso nuovamente fruibile il campo». In particolare il nuovo impianto di illuminazione va a sostituire il precedente che ormai funzionava molto male.

«Quest’intervento si è reso necessario per rendere fruibile anche il campo interno alla pista di atletica per consentire un maggiore utilizzo degli impianti del campo Santa Lucia alla luce delle nuove realtà calcistiche nascenti – sottolinea il sindaco Stefano Altea –. Questo lavoro si aggiunge ai quelli di sistemazione del manto del campo che ora può contare su nuovi fari più performanti e a risparmio energetico». Così la nuova amministrazione punta sulla manutenzione e sulla messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali avviata già in passato dalle precedenti amministrazioni comunali e rafforzata nel corso degli ultimi anni in seguito delle necessità di interventi strutturali e di adeguamento come successo nel caso del palazzetto dello sport di via Verga. ( g. pit. )

