Bella, talmente bella quella siepe di Lantana che gli operai della “Oristano servizi”, società in house del Comune che cura la manutenzione del verde, la osservano e vanno oltre. E così in piazza Tharros spunta fuori l’ennesima panchina (le altre in viale Diaz) che viene occupata dall’arbusto con i fiori gialli e non da chi vorrebbe sedersi a riposare.

RIPRODUZIONE RISERVATA