«Sulla Nuoro-Macomer intervenga Anas» 

È stato riaperto dopo 21 giorni il viadotto di S’Adde con un sospiro di sollievo per chi, tutti i giorni, deve arrivare o uscire da Macomer verso Nuoro e gli altri paesi del Marghine. Un tratto di strada importante, di proprietà della Provincia, ritenuta strategica ma ora gravemente insufficiente tanto che il sindaco di Macomer, Antonio Succu, chiede un intervento efficace dell’Anas. «È una strada abbandonata, soprattutto tra Bosa e Macomer - dice - nel quale l’Anas non ha mantenuto gli impegni sul piano progettuale e ancor meno sulle opere necessarie alla sicurezza. Non è pensabile che il tratto finale della Nuoro-Macomer, quale il viadotto del Rio S’Adde, resti chiuso per tanti giorni, a danno dell’economia locale».

Sul piede di guerra anche i commercianti, ai quali la chiusura ha nuociuto non poco. «È stata veramente drammatica - commentano - c’è stato un ulteriore calo delle vendite che, sommato ad altri problemi, costituisce un disagio enorme per l’intero settore».

Problemi anche per gli interventi di soccorso sanitario, visto che le ambulanze dovevano percorrere più di sei chilometri e districarsi nel traffico diventato intenso sia sulla 131, che nel tratto alternativo della vecchia Carlo Felice, per uscire da Macomer. (f. o.)

