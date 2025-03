Sulla notte degli Oscar il peso della questione Ucraina 

Donald Trump irrompe agli Oscar e non per “The Apprentice”, che lo ritrae da giovane, in corsa con gli attori Sebastian Stan e Jeremy Strong. L’esplosivo match verbale nell’Ufficio Ovale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha portato il caos nella cerimonia di domani (in Italia saranno le 00,45 di lunedì) che il presidente dell’Academy Bill Kramer aveva auspicato «apolitica» grazie alla conduzione di un comico non partisan come Conan O’Brien.

Spillette gialle e blu sfileranno sul red carpet del Dolby o invece i divi preferiranno glissare sull’umiliazione di Kiev nel sancta sanctorum della politica Usa in quello che lo stesso Trump, ex star del piccolo schermo al pari del suo antagonista, ha definito un caso di «ottima televisione»? Ben Stiller, che con Trump e con la propaganda russa ha il dente avvelenato essendo stato falsamente accusato di essere «al soldo di UsAid» per un viaggio in Ucraina poco prima dell'invasione, ha messo oggi la bandiera gialla e blu sulla sua pagina X attirandosi nei commenti un fiume di odio Maga. Ma se a Parigi Catherine Deneuve ha dedicato l’intera serata dei Cesar (vinti dal 13 volte candidato agli Oscar Emilia Perez) all’Ucraina, la reazione di Hollywood finora è stata relativamente muta. Tra le eccezioni Pedro Pascal: «Il coraggio ha un nome», ha detto su Instagram la star di "The Last of Us” postando i colori e una mappa dell’Ucraina e l’hashtag “Leader” accanto a un ritratto di Zelensky, mentre Carrie Coon (“The Golden Age”) ha accusato pesantemente il vicepresidente JD Vance, che ha aiutato Trump nella scenata dell’Oval Office. Zelensky aveva chiesto due volte di parlare agli Oscar e il suo appello era stato respinto per due anni consecutivi dagli organizzatori, nel 2022 e nel 2023, per il timore di privilegiare una causa scottante a scapito di altre. L'Ucraina - e le polemiche sulla guerra - sono peraltro già in corsa ai premi. Tra i migliori documentari in cinquina al Dolby c’è “Porcelain War” che ambisce a fare il bis dell'Oscar di 30 giorni a Mariupol l’anno scorso.

