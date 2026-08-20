Sulla morte di Hayden Panettiere indaga anche l’antidroga 

L’agenzia antidroga americana (Dea) si è unita all’inchiesta sulla morte di Hayden Panettiere, l’ex star bambina di “Heroes” e “Nashville”, trovata morta domenica a 36 anni nella sua casa di Greenville, in South Carolina per una sospetta overdose. Le indagini sono affidate alla polizia locale, con la Dea in funzione di supporto, riferisce Abc.

L’ex compagno

In casa con l’attrice c’erano Brian Hickerson, suo ex compagno, e il fratello Zach. Secondo fonti della polizia, è stato Brian a dare l’allarme quando l’attrice è andata in arresto cardiaco e a indicare ai paramedici la borsa in cui l’attrice conservava i farmaci.

L’aggressione

Cinque anni fa Hickerson era stato condannato a 45 giorni di carcere per aver aggredito Panettiere, colpendola al volto. Dopo la morte dell’attrice, una vicina di West Hollywood ha raccontato di aver chiamato più volte i soccorsi per segnalare episodi di violenza domestica. La polizia di Greenville ha però riferito che sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza.

Nel memoir «This Is Me: A Reckoning», uscito a maggio, Panettiere aveva raccontato la lunga battaglia contro droghe e alcol, iniziata da giovanissima. A volte l'attrice faceva ricorso agli oppiacei per contenere il desiderio di bere, altre volte si svegliava tremando e non bastava una intera bottiglia per arrivare alla fine della giornata.

La coincidenza

Nella serie televisiva “Nashville” interpretava un personaggio alle prese con problemi di dipendenza.

«Tornavo a casa dopo aver recitato sullo schermo quello che stavo vivendo davvero e l'ultima cosa che volevo fare era affrontare nel modo giusto quello che provavo o parlarne», aveva raccontato al New York Times nel 2023: spiegando che così scattavano per lei «meccanismi di compensazione malsani».

RIPRODUZIONE RISERVATA