SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Cinema.
21 agosto 2026 alle 00:34

Sulla morte di Hayden Panettiere indaga anche l’antidroga 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’agenzia antidroga americana (Dea) si è unita all’inchiesta sulla morte di Hayden Panettiere, l’ex star bambina di “Heroes” e “Nashville”, trovata morta domenica a 36 anni nella sua casa di Greenville, in South Carolina per una sospetta overdose. Le indagini sono affidate alla polizia locale, con la Dea in funzione di supporto, riferisce Abc.

L’ex compagno

In casa con l’attrice c’erano Brian Hickerson, suo ex compagno, e il fratello Zach. Secondo fonti della polizia, è stato Brian a dare l’allarme quando l’attrice è andata in arresto cardiaco e a indicare ai paramedici la borsa in cui l’attrice conservava i farmaci.

L’aggressione

Cinque anni fa Hickerson era stato condannato a 45 giorni di carcere per aver aggredito Panettiere, colpendola al volto. Dopo la morte dell’attrice, una vicina di West Hollywood ha raccontato di aver chiamato più volte i soccorsi per segnalare episodi di violenza domestica. La polizia di Greenville ha però riferito che sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza.

Nel memoir «This Is Me: A Reckoning», uscito a maggio, Panettiere aveva raccontato la lunga battaglia contro droghe e alcol, iniziata da giovanissima. A volte l'attrice faceva ricorso agli oppiacei per contenere il desiderio di bere, altre volte si svegliava tremando e non bastava una intera bottiglia per arrivare alla fine della giornata.

La coincidenza

Nella serie televisiva “Nashville” interpretava un personaggio alle prese con problemi di dipendenza.

«Tornavo a casa dopo aver recitato sullo schermo quello che stavo vivendo davvero e l'ultima cosa che volevo fare era affrontare nel modo giusto quello che provavo o parlarne», aveva raccontato al New York Times nel 2023: spiegando che così scattavano per lei «meccanismi di compensazione malsani».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’assessorato alla Sanità: «Nessuna emergenza, il sistema regge, presto nuovi medici»

Da Cagliari i pazienti a Isili e Muravera

L’Asl 8: carenze negli ospedali e nelle strutture socio-assistenziali 
Cristina Cossu
I viticoltori del paese lanciano una campagna anti speculazione

«Sul futuro energetico e urbanistico dell’Isola decidano solo i sardi»

Mamoiada difende le vigne  e le produzioni della nostra regione 
Gianfranco Locci
L’indagine

Auto rubate e passamontagna

Quattro ritrovamenti sospetti in un mese: scatta l’allarme rapine 
Andrea Manunza
Effetto domino

I migranti indietro anche da Finlandia e Svezia

Le cancellerie hanno annunciato il trasferimento dei “dublinanti” verso l’Italia 
Il conflitto

Trump annuncia il “D-Day” contro l’Iran

Il presidente Usa: guerra economica e nuove sanzioni per isolare Teheran 