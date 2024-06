Sulla moratoria il Consiglio rimane diviso  

L’ipotesi di arrivare alla condivisione del testo è sempre più remota. Il centrodestra continua a nutrire troppi dubbi sulla moratoria della Giunta che vieta la realizzazione di nuovi impianti da energia rinnovabile per i prossimi diciotto mesi. Questo, nonostante l’Aula non sia ancora passata all’esame dell’articolo più importante del disegno di legge, il secondo, dove sono indicati tutti gli ambiti territoriali in cui saranno in vigore le misure di salvaguardia, e quelli in cui l’applicazione delle stesse misure è esclusa. Si tratta di un articolo lungo e complesso che, come minimo, ispirerà tanti interventi critici in minoranza. All’ultima conferenza dei capigruppo si è parlato di arrivare al via libera finale già martedì mattina.

«Settimana difficile»

Un obiettivo difficile da raggiungere, considerate le dichiarazioni dei membri della minoranza. In primis di Angelo Cocciu (FI) che ha annunciato l’abbandono dell’Aula da parte dell’opposizione prima dell’approvazione definitiva. Mentre, proprio ieri, Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti) ha scritto questo post sui social: «Da “Salva Sardegna” a “Vorrei ma non posso” è un attimo. È stata una settimana difficile. Il livello di attenzione generale su una singola legge alto come pochissime volte». Tuttavia, «è stato scongiurato il tentativo di liquidare la questione in poche ore e senza dibattito». Quindi, «il tentativo di prendere per il collo il Consiglio (maggioranza e opposizione) si è scontrato con la dura realtà».

RIPRODUZIONE RISERVATA