«Sulla mia tomba scrivete: amò Selargius» 

L’amore per Selargius è stato il suo faro da sindaco e presidente della Provincia, e continua ad esserlo come semplice cittadino con una lunga carriera da avvocato alle spalle. Tanto da dedicare alla città un altro libro - “Ceraxius, dal 1900 ai giorni nostri” - scritto a più mani insieme ad altri selargini doc, che ha già fatto registrare il tutto esaurito dopo la prima stampa. «Un regalo per la mia città», dice Raffaele Gallus, 95 anni compiuti e una lucidità da far invidia a un trentenne. «Tutti devono ricordare la storia, compresi i più giovani».

I ricordi

Nel libro ripercorre la sua vita, dalla sua infanzia nel rione “Su grifoni becciu” - quando ancora Selargius era un piccolo paese di 6mila abitanti - al suo percorso da politico - sindaco della città nei primi anni ’80 da esponente della vecchia Dc, presidente della Provincia di Cagliari - sino ai vertici della Asl. Ma è stato anche un rinomato avvocato diviso fra gli studi di Cagliari e Roma. «Selargius è cambiata tanto, ma in meglio. Un’espansione urbanistica tutto sommato ordinata, compreso Su Planu che oggi è un bel rione residenziale».

Nessun rimpianto nel suo passato da amministratore locale e provinciale. «Ho fatto tutto quello che ho potuto, sempre con Selargius come prima priorità». Quel paese diventato città, grazie anche al suo contributo da sindaco. A lui si devono i primi asfalti nelle strade principali - «prima la gran parte delle vie erano sterrate» - e l’arrivo del liceo a Selargius: «Appena eletto in Provincia proposti un progetto per avere una sede del liceo scientifico».

I consigli

Gallus dà anche qualche suggerimento all’attuale amministrazione comunale. «Manca un centro cittadino dignitoso, servono spazi per l’aggregazione, e si punta troppo poco sulla cultura: abbiamo un teatro comunale con grandi potenzialità ma ancora poco valorizzato. E soprattutto serve una visione politica più incisiva da parte dei partiti che amministrano il nostro territorio, un progetto di maggioranza nell’interesse di tutta la cittadinanza».

L’età avanza, la malattia pure. Lo scorso anno aveva portato in scena - al teatro di Sì ‘e Boi - lo spettacolo in lingua sarda che con ironia sdrammatizzava sul suo problema di salute, un tumore al colon diagnosticato due anni fa. Ma la forza d’animo e la determinazione non mancano. «Le situazioni dolorose vanno affrontate senza mai rassegnarsi», dice fiducioso. La stessa serenità che esprime pensando alla morte: «Non ho paura di morire, e ho già deciso cosa far scrivere nella tomba sotto il mio nome: “Amò Selargius”».

RIPRODUZIONE RISERVATA