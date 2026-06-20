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Sassari.
21 giugno 2026 alle 00:42

Sulla metropolitana leggera corrono le incertezze 

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La storia infinita. Nel libro sulla metropolitana di superficie si aggiungono continui capitoli e dilazioni a seguire il primo step datato 2006 con l’avvento del percorso Emiciclo-stazione. Raggiunta Santa Maria di Pisa tre anni dopo, restano i lotti 3 e 4 per far arrivare Sirio a Sant’Orsola e poi a Li Punti.

In aula consiliare, rispondendo a un’interrogazione di Fratelli d’Italia, sia il sindaco Giuseppe Mascia che l’assessore alle Infrastrutture della mobilità, Massimo Rizzu, hanno informato sullo stato dell’arte. A cominciare dal tratto 4° la cui progettazione aveva ricevuto una proroga dal ministero fino al 19 febbraio per permetterne il completamento. Rinvio usato da Palazzo Ducale per immaginare un’alternativa al passaggio del mezzo da quella di via Camboni, immaginata da Arst, e ritenuto troppo impattante. Non lo sarebbe invece la variante studiata sulla ex 131-via Millelire ma per procedere serve il placet da Roma, ancora non pervenuto. «I 55 milioni di euro di finanziamento non verranno persi», assicura Mascia. Sul lotto 3 resta l’incognita di una tratta che passava davanti all’Alberghiero e per cui è stata proposta un’altra soluzione, bocciata da Arst per l’incompatibilità della rotaia.

Intanto i tempi si allungano e l’opera appare sempre più come una chimera.

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