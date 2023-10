Sulla mensa scolastica  alta tensione anche in Consiglio 

Ancora tensioni sulla mensa. Il gruppo di opposizione formato da Pd e Movimento 5 stelle aspetta la risposta all'interrogazione presentata all'ultimo Consiglio comunale al sindaco Mario Puddu. I fatti si riferiscono a quando, con la gara d'appalto ancora aperta, l'8 agosto il sindacato Uil Tucs, preoccupato per la sorte dei lavoratori impiegati nell'appalto precedente, aveva chiesto un incontro al primo cittadino, avvenuto solo molto dopo la chiusura della gara.

«Chiediamo al sindaco – dichiara Diego Corrias - perché non ha incontrato i sindacati, non ha preso provvedimenti per risolvere le criticità dell'appalto quando la gara non era stata aggiudicata, e perché non ha informato i consiglieri. Il sindaco snobba lavoratori, sindacati e consiglieri». Anche l'altro gruppo di opposizione ha presentato un'interrogazione in merito. «L'8 settembre Sabrina Stara anche a nome di Stefano Demontis e mio - dice Niside Muscas - ha presentato un'interrogazione sottolineando come su oltre 500 ditte invitate, solo una abbia presentato l'offerta e si sia aggiudicata l'appalto malgrado i sindacati avessero già segnalato problemi per i contratti dei lavoratori».

«Abbiamo incontrato quando abbiamo ritenuto opportuno farlo – risponde il sindaco Mario Puddu - i sindacati che possono comunicare coi consiglieri quando lo desiderano. Vista l'importanza del servizio, monitoriamo costantemente ogni segnalazione che ci arriva e verifichiamo la bontà del servizio, cominciato molto prima di quando cominciava gli anni scorsi». (ca. mu.)

