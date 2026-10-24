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Sicurezza stradale
25 ottobre 2026 alle 00:31

Sulla litoranea la segnaletica è inesistente  

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Non sono bastati incidenti, petizioni e proteste. Via Leonardo da Vinci, anche dopo l’estate, ha l’aspetto dei giorni peggiori. Dalla rotatoria di via Marco Polo fino a Capitana, la segnaletica non si vede ormai quasi più. Strisce pedonali e linee di mezzerie sono invisibili così che i pedoni sono costretti ad attraversare con un rischio enorme tra le auto che sfrecciano a tutta velocità.

«La situazione è diventata insostenibile» dice un residente, Fabrizio Ruggeri. «Tutta la strada fino a Terra Mala è praticamente priva di segnaletica. Qualche giorno fa davanti al bar a Flumini hanno anche investito un uomo perché non ci sono le strisce». Gli attraversamenti rialzati sono stati realizzati solo nel tratto dalla rotatoria di Margine Rosso fino a via Marco Polo di competenza del Comune, riducendo drasticamente gli incidenti.

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