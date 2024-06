Sulla lapide di Gigi Riva il suo amore per i sardi «L’affetto non ha prezzo» 

Adesso è completo, il luogo dove tutti, chi lo ha vissuto e chi ne ha soltanto ascoltato le gesta, potranno andare a dargli un affettuoso saluto. L’annuncio è di uno dei due figli, Mauro Riva, con un post pubblicato ieri mattina su Facebook, che immortala la nuova lapide appena posizionata nella cappella del cimitero monumentale di Bonaria. La tomba di Gigi Riva è stata terminata, cinque mesi esatti dopo la sua scomparsa a 79 anni.

«Finalmente ce l’abbiamo fatta, ciao papà!», le parole scritte nel post che ha già collezionato migliaia di like e commenti, molti di chi chiede informazioni sul luogo esatto di sepoltura per potersi recare a portare un fiore e rendere onore alla leggenda rossoblù. «Un gesto dovuto per ciò che mi ha dato», si legge in un commento che sintetizza l’amore e la devozione dei sardi per Rombo di Tuono. Sentimenti che il campione, nato a Leggiuno ma adottato dall’Isola fin da quando è arrivato a soli 18 anni, conosceva bene.

La frase

“La Sardegna mi ha dato affetto e continua a darmene, la gente mi è vicino come se ancora andassi in campo e questa per me è una cosa che non ha prezzo”, è l’incisione che racconta dell’ultimo omaggio a quella terra in cui non avrebbe voluto trasferirsi, ma di cui si innamorò al punto da non lasciarla più, neanche di fronte alle lusinghe della Juventus che per lui avrebbe fatto follie. «Quello che hai fatto tu per noi non ha prezzo», sceglie di rispondergli un tifoso sotto il post di suo figlio.

L’immagine

La fotografia scelta per la lapide, e non poteva essere altrimenti, lo ritrae con la maglia del suo Cagliari. Non quella rossoblù, ma quella bianca, iconica, con il tricolore cucito sul petto dopo la stagione 1969-1970, che significò riscatto per un popolo intero. Le braccia sono incrociate, lo sguardo sereno e concentrato, con un sorriso accennato. Il sorriso, forse, di chi pensava già al momento in cui avrebbe gonfiato la rete mentre le squadre ancora si disponevano a centrocampo per i saluti prepartita.

Sotto il suo nome, luogo e data di nascita (Leggiuno, 7-11-1944) e di morte (Cagliari, 22-1-2024). “Vivere nel cuore di chi lasciamo non è morire”, è l’altra scritta incisa accanto alla sua foto. «Sempre nei nostri cuori», è invece il commento che si legge più di frequente su Facebook. La certezza è che, oltre che in quello dei suoi familiari, Gigi di continuerà a vivere nel cuore di un’intera Isola.

