Sulla guglia del Duomo per un video  

Milano. Non sapremo probabilmente mai se ci sia stata anche una componente di emulazione alla base del blitz con cui ieri, a Milano, due climber hanno scalato la guglia maggiore del Duomo, simbolo del capoluogo lombardo, a quattro giorni dal grande clamore mediatico suscitato dall'azione con cui è stata deturpata da tre writers la Galleria Vittorio Emanuele II. Loro avrebbero detto di non saperne niente, ma è certo che in pochi giorni i monumenti di Milano sono stati al centro di un'offensiva social mai vista prima, dato che per entrambe le azioni l'obiettivo sarebbe stato il medesimo: la notorietà online.

Poco prima delle 6 i due ragazzi, di 18 e 20 anni, provenienti da Digione, in Francia, sono stati avvistati sulla guglia da un ufficiale della Polizia locale. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie che si sono messe intorno alla cattedrale. I due sono scesi dal lato verso la Rinascente di loro spontanea volontà, a mani nude, con una scena da brividi, ripresa anche da alcuni passanti, e sono stati presi in consegna dalla Polizia

locale, che li ha identificati, denunciati, e nel pomeriggio rimessi in libertà. Al momento non è ancora chiaro quando siano saliti sul Duomo: potrebbero essere rimasti sul monumento nascondendosi alla chiusura delle terrazze, la sera, come fece nel 2013 un base jumper, o aver approfittato delle impalcature per inerpicarsi, ancora con il favore del buio, senza alcuna corda di sicurezza, sulle vetuste pareti di marmo di Candoglia.

È stato accertato che non hanno danneggiato il monumento. Hanno agito per notorietà e per autocelebrarsi sui social. Il loro racconto appare credibile, dato che sui loro smartphone sono state trovate foto e video di altre scalate su monumenti famosi, in Francia. Addosso non avevano bombolette o paracadute, e pare che il loro unico scopo fosse quello di pubblicare la loro bravata su Instagram. Non si tratterebbe nemmeno di appartenenti a gruppi organizzati di climber ma di praticanti amatoriali del parkour.

Per sicurezza, comunque, una bonifica antiesplosivi è stata effettuata, nella cattedrale, dalla Polizia di Stato. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, con i cinofili e gli artificieri, hanno voluto scongiurare ogni eventualità, ma l'esito è stato negativo. «Non hanno precedenti in Italia, sono stati denunciati per invasione di terreni od edifici - ha spiegato Gianluca Mirabelli, capo direzione operativa della Polizia locale - e non c'entrano nulla, anzi escludiamo categoricamente un collegamento con i soggetti, al momento non ancora identificati, che hanno imbrattato la galleria nei giorni scorsi».

Un precedente analogo a quanto successo ieri mattina a Milano, anche se attuato in forma diversa, era avvenuto il 4 luglio del 2013 quando un base jumper di 34 anni si era lanciato con il paracadute dal tetto della cattedrale atterrando in piazza del Duomo.

