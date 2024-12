Sulla Giara brillano Cucinotta,  Don Backy, Puddu, Carta e Frau 

Una dimora ottocentesca in un borgo pittoresco della Marmilla, con le luci calde del tramonto a illuminare la scena. All’interno, la proiezione di fotografie dei cavallini selvatici nel loro ambiente naturale. Con questa cornice suggestiva, a Tuili, si è svolto ieri il gala del Premio speciale cavallino della Giara. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, ha attratto una schiera di celebrità, tra cui Maria Grazia Cucinotta, Don Backy, Carola Puddu, il generale Gian Gabriele Carta e il giornalista Sergio Frau.

Il Premio

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione di Tuili, l’Associazione Isolarte, la Fondazione Altopiano della Giara e la Regione Sardegna. Ideato da Maurizio Porcelli, il premio si propone di valorizzare le risorse naturalistiche e culturali della Marmilla. «Questo è un evento di respiro internazionale», ha dichiarato Porcelli. «Siamo riusciti a dare visibilità a questo angolo di Sardegna grazie a un’amministrazione lungimirante che ha puntato sulla cultura. Non tutti scelgono questa strada, ma qui abbiamo trovato un appoggio pieno». Anche il sindaco di Tuili, Andrea Locci, ha espresso soddisfazione per la manifestazione, sottolineando le difficoltà superate: «Puntare sulla cultura e sul nostro territorio è un dovere, per dare lustro a questa zona». A fare eco, il presidente della Fondazione della Giara e vicesindaco, Maurizio Concas: «La collaborazione tra enti favorisce la diffusione della cultura. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento».

Sul palco

La serata, condotta dalla vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia, ha visto alternarsi sul palco i premiati che hanno condiviso emozioni e aneddoti. Il Generale Gian Gabriele Carta ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno nella promozione del cavallo sardo. Carta, noto per aver scovato e promosso l’inno Dimonios della Brigata Sassari, ha rivolto un pensiero ai soldati impegnati nei fronti di guerra. Carola Puddu, giovane stella della danza, ha ricevuto il premio per il talento. A soli nove anni si è trasferita a Parigi per inseguire il suo sogno. «La passione dava senso alle mie giornate», ha raccontato. Sergio Frau, bloccato da un infortunio, non era presente. Per lui hanno ritirato il premio Ettore Tronci, suo fidato collaboratore per la fotografia aerea dei nuraghi sepolti in Marmilla e Alessio Grazietti. Proprio quest’ultimo ha letto un messaggio da parte del giornalista. Oltre ai ringraziamenti aggiunge: «Mi unisco al grido contro lo scempio delle pale eoliche». Maria Grazia Cucinotta ha ricevuto il Premio Amedeo Nazzari, dedicandolo alle donne. L’attrice ha ripercorso le tappe della sua carriera e riflettendo sulle difficoltà affrontate: «Chi nasce nelle isole deve impegnarsi il doppio per raggiungere il successo. Ma quell’energia ce l’abbiamo dentro».

Infine, l’intramontabile Don Backy è stato premiato per la carriera musicale. A conclusione della serata, il cantautore ha emozionato il pubblico interpretando alcuni dei suoi brani più celebri.

