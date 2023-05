Sulla flat tax l’altolà dell’Europa  

L'Italia proceda con la riforma fiscale, ma salvaguardando la progressività impositiva. Vada avanti con la spesa dei fondi europei e l'attuazione del Pnrr, valutando anche un cambio di governance, visti i rischi crescenti di ritardo. E mantenga una politica di bilancio prudente, senza trascurare quanto può generare crescita e la necessità di sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili. Ma destinando i risparmi derivanti dalla riduzione dei sussidi energetici alla diminuzione del deficit.

«Il Recovery resta lo strumento più solido che abbiamo per gli investimenti e le riforme», ha avvertito il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni presentando le raccomandazioni di Bruxelles, in cui si torna a chiedere l'adeguamento dei valori catastali degli immobili a quelli di mercato. E dove si rileva pure che «le proposte per aumentare l'autonomia regionale rischiano di aumentare la complessità del quadro fiscale».

«Niente pagelle»

Ma la Commissione - ha poi precisato Gentiloni - non vuole «dare pagelle su temi di cui discute la politica italiana». Anche se l’insistenza sulla progressività suona come una bocciatura della flat tax. Intanto, per riportare il deficit entro il 3% del Pil, secondo la Commissione, nel 2024 l'Italia è invitata a non far salire più dell'1,3% la spesa primaria netta (cioè senza il conteggio delle una tantum, degli interessi o delle spese per la disoccupazione).

«Data l'incertezza sulle prospettive macroeconomiche, la Commissione non intende avviare nuove procedure per disavanzo eccessivo in questa fase», viene precisato: ma tra un anno torneranno e «gli Stati membri dovrebbero tenerne conto durante l'esecuzione dei bilanci per il 2023 e la preparazione dei bilanci per il prossimo anno», ha avvertito il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis. Oggi tra i 27 Ue non soddisfano i criteri del deficit l'Italia e altri 13 Paesi, incluse Germania e Francia. Mentre Italia, Francia e Finlandia non rispettano il parametro per la riduzione del debito.