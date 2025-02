Sulla ex provinciale tornano caos e code 

La tregua è durata poco, da mercoledì sulla ex Provinciale 8 c’è di nuovo un unico serpentone di auto e camion immobili sull’asfalto. Tutti fermi in fila mentre la giornata degli automobilisti si tinge di rosso e di verde.

Nuovo cantiere

Il semaforo, eliminato dal primo cantiere grazie all’apertura di una strada sterrata accanto, è infatti ricomparso per regolare il traffico in prossimità di un altro scavo poco più avanti. Così è tornato il senso unico alternato e le conseguenti interminabili code. Non solo, il punto è anche pericoloso perché coincide con l’incrocio con la strada che porta all’ecocentro, e nell’ora di punta il caos diventa davvero totale.

Il Comune tiene d’occhio la situazione, e come spiega l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni, bisogna pazientare un paio di giorni: «Per questioni di sicurezza legate alla larghezza della carreggiata e la mancanza di corsie laterali per altri due giorni il senso unico alternato è l’unica possibilità di tenere aperta la strada. L’impresa mi ha dato rassicurazioni circa la rimozione definitiva dei semafori nella giornata di sabato», spiega, «poi, i lavori proseguiranno con il doppio senso, che verrà realizzato sistemando la corsia laterale della strada provinciale. Il comando della Polizia Locale sta emettendo apposita ordinanza di divieto di sosta».

La prima cittadina

La sindaca Paola Secci commenta: «La gestione degli imprevisti è normale nei lavori pubblici o privati che ricadono su suolo pubblico. Anche in questo caso siamo intervenuti prontamente per limitare i disagi ai cittadini». Proprio prima della concessionaria infatti c’è un largo sterrato accanto alla strada che potrà servire da via per gli automobilisti.

Le proteste

Tra questi ultimi anche ieri non mancava il malumore, con molti che invitavano a fare questi lavori solo di notte: «Capiamo benissimo il disagio con questo restringimento stradale a una corsia: lunghe code, influenze negative anche alle diverse attività commerciali, ma purtroppo era inevitabile per sicurezza dei lavoratori e della circolazione», dichiara Massimiliano Bullita, assessore a Viabilità e Traffico, che promette: «Individuare soluzioni per alleggerire il traffico su quell’arteria sarà tra le sfide future da affrontare».

