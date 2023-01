Sulla darsena vince il Comune 

La storia della darsena comunale è quella di una speranza mai concretizzata di valorizzazione del fiume come via a cui accedere dal mare con un riparo moderno e sicuro. Invece, il Comune ha in più occasioni criticato una gestione da parte della società Porto di Bosa srl giudicata non adeguata agli impegni contrattuali e penalizzante per la cittadina. Dopo anni di polemiche e contrasti, si è arrivati infine al mancato rinnovo della concessione dello specchio acqueo e, quindi, ai vari ricorsi della società a cui il Comune si è sempre opposto, trovando accoglimento delle sue argomentazioni al Tar. Infine, qualche settimana fa, anche davanti al Consiglio di Stato che ha respinto l’ennesimo ricorso dei privati.

Si chiude con la sentenza del Consiglio di Stato l’annosa e problematica vicenda della gestione della darsena comunale da parte della società Porto di Bosa. I giudici hanno respinto i ricorsi presentati dalla società privata e dalla società Marina di Porto Rotondo contro le sentenze del Tar che avevano considerato perfettamente validi e motivati i provvedimenti assunti da Comune, Provincia e Regione e quindi avevano restituito la gestione della darsena all’amministrazione.

Il verdetto

Anche il Consiglio di Stato ha considerato validi e non viziati da errori (che ne avrebbero comportato la nullità) gli atti adottati dagli Enti locali e, perciò, la società Porto di Bosa vede confermata la sua estromissione dalla gestione dell’impianto. Il Comune, rappresentato dall’avvocato Diego Giovanni Lumbau, ha vinto su tutta la linea e ora potrà procedere alla gestione della darsena (potrebbe anche essere bandito un nuovo appalto).

La vicenda

La storia della darsena comunale è quella di una speranza mai concretizzata di valorizzazione del fiume come via a cui accedere dal mare con un riparo moderno e sicuro. Invece, il Comune ha in più occasioni criticato una gestione da parte della società Porto di Bosa srl giudicata non adeguata agli impegni contrattuali e penalizzante per la cittadina. Dopo anni di polemiche e contrasti, si è arrivati infine al mancato rinnovo della concessione dello specchio acqueo e, quindi, ai vari ricorsi della società a cui il Comune si è sempre opposto, trovando accoglimento delle sue argomentazioni al Tar. Infine, qualche settimana fa, anche davanti al Consiglio di Stato che ha respinto l’ennesimo ricorso dei privati.

Gli scenari

La Giunta comunale, che già da alcuni mesi ha affidato la gestione provvisoria dell’impianto a un privato, dovrà ora regolarne l’affidamento. L’ipotesi al vaglio è quella di procedere ad un bando che si occupi non solo dell’affidamento della darsena ma anche dei posti barca sul fiume, così da inseguire quel mai sopito sogno di un porto canale fluviale unico nell’Isola, attraverso cui sia possibile arrivare in barca nel cuore della città. Sarà uno dei punti più importanti all’esame dell’Esecutivo guidato dal sindaco Piero Casula, in questi ultimi due anni di mandato amministrativo.

