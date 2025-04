Sulla carta d’identità riecco “genitori” 

Roma. La dicitura “Genitori” torna nuovamente a scalzare “padre e madre” dalla carta di identità, almeno quando la famiglia è costituita da due genitori dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all’adozione.

«Discriminatorio»

A fissare giuridicamente l’ennesima inversione di rotta è la Cassazione. La Corte di Appello di Roma aveva dato ragione a una coppia di donne contro il decreto del ministero dell’Interno che reintroduceva (all’epoca, nel 2019, il ministro era Matteo Salvini - ndr) l’indicazione “madre” e “padre”, già abolita nel 2015 in favore di quella appunto più generica. Contro quella sentenza il ministero dell’Interno aveva fatto ricorso in Cassazione, che ora si è pronunciata. Come si legge nella sentenza, il ritorno della nomenclatura “madre” e “padre” sulla carta d’identità elettronica ha un «carattere discriminatorio» e «difetta di un reale contenuto esplicativo», senza rappresentare coppie dello stesso sesso che in specifici casi hanno fatto ricorso all’adozione. Quella dicitura non rispecchia la realtà delle famiglie con genitori dello stesso sesso. Da questo punto di vista, osserva infatti la Cassazione, «le diciture previste dai modelli ministeriali ed imposte dal decreto non erano rappresentative di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e pregiudicavano il diritto del minore di ottenere una carta d’identità rappresentativa della sua peculiare situazione familiare».

«Punto fermo»

Ricordando le norme, la Cassazione sottolinea inoltre che «la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci». È una pronuncia che provoca inevitabili reazioni politiche. Esultano le associazioni che si battono per i diritti degli omosessuali e l’opposizione. L’europarlamentare Alessandro Zan, responsabile diritti del Pd, parla di «sentenza storica, che mette un punto fermo: la tutela dei diritti di tutti i figli è prioritaria. Negare a una bambina o a un bambino un documento d’identità che rappresenti “le legittime conformazioni dei nuclei familiari” è una violazione grave e discriminatoria. Si infrange così contro la realtà, la crociata ideologica portata avanti dalla destra nei confronti delle famiglie arcobaleno, con l’imposizione della dicitura di Matteo Salvini e con i vari ricorsi dell’attuale ministro dell’interno Piantedosi. Una retorica ipocrita, cavalcata anche da Giorgia Meloni, che ha usato i diritti di tante bambine e tanti bambini per pura speculazione politica».

La pensa all’opposto il leghista Rossano Sasso, presidente della commissione Cultura della Camera: «Una decisione che è nemica della nostra identità, della famiglia, della tradizione. Viva la madre e viva il padre! Sempre».

