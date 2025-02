Sulla bicicletta contro i tumori 

Nuovo appuntamento stasera alle 18 nella biblioteca di Sinnai con gli “Incontri di montagna”, il progetto ideato da Marco Mura (runner ed escursionista) e Amos Cardia (Sardinia biking). L'incontro è incentrato sulla divulgazione di temi legati allo sport a contatto con la natura, il turismo lento e la tutela ambientale.

Nel corso della serata verrà presentato il progetto di “Acentro per il sociale”, la “Marocco expedition woman challenge”, che vede coinvolte quattro donne, ex pazienti oncologiche, che a bordo delle loro mountain bike hanno attraversato il Marocco per testimoniare la lotta contro i tumori.

La proiezione del docufilm e il dibattito con le protagoniste offrirà la possibilità di vivere nuovamente questo affascinante viaggio sulle due ruote.

Un appuntamento attesissimo per il tema della serata, con al centro l’esperienza delle quattro donne che hanno raggiunto in bici diverse località del Marocco per parlare della malattia che le ha colpite negli anni precedenti. Una vicenda straordinaria, sicuramente fra le più interessanti fra quelle proposte a Sinnai nel contesto di “Incontri di montagna”. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA