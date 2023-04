«Sulla bici di Gemi mi sembra di stare con lui» 

Amava la vita Gemiliano, non stava mai fermo. «Dalla passione alle trasferte per la sua squadra del cuore, il Cagliari», prosegue Fiorella Usai, «allo sport in mountain bike, poi i viaggi in giro per il mondo, ne faceva almeno tre all’anno, e nei fine settimana la valigia era sempre pronta per nuove avventure. Una vita frenetica scandita da lavoro, docce, bici, gite e uscite con gli amici e dal suo ultimo impegno per la musica. Diceva sempre: “Fregatene degli altri, devi pensare alla tua vita, non c’è più tempo per metterti problemi, non abbiamo più tempo” . Forse sentiva che il tempo a disposizione stava fuggendo».

«La sua vita se l’è vissuta come ha voluto, a modo suo». La madre Fiorella Usai che non trattiene le lacrime dal dolore per la scomparsa prematura del suo unico figlio, al quale diede il nome del suo papà, Gemiliano. Lo stesso nome e un comune destino che li ha portati via entrambi troppo giovani. «All’età di Gemiliano – racconta Fiorella - mio padre morì in un incidente sul lavoro, in Svizzera, guidando un trenino che deragliò mentre portava fuori dalla galleria i colleghi salvandoli tutti. Non sono superstiziosa ma, spesso ci penso».

Un anno senza Gemiliano Montis. Aveva 39 anni, si stava allenando in bicicletta, è stato travolto e ucciso da un’autocisterna sulla Statale 130. In suo ricordo un grande murale e una passeggiata in bici, in programma il 7 maggio.

Il ricordo

Il murale

Gemiliano ha lasciato un ricordo indelebile tra quanti lo conoscevano, i tantissimi amici e quanti lo frequentavano da anni. Ed è proprio la sua tribù a dedicargli un gigantesco murale, all’ingresso del quartiere di Monte Lepre, per ricordarlo. L’iniziativa è partita da un gruppo di amici del cuore, che hanno realizzato il dipinto in via Trieste, davanti al piazzale dell’ex Eurogarden. Si tratta di un gesto simbolico per ricordare la passione di Gemi, fedele tifoso rossoblù.

La pedalata

La biciclettata in suo onore del 7 maggio dagli amici partirà da via Trieste davanti al murale dedicato a lui. Scortati dai vigili di Assemini e di Sestu, i ciclisti percorreranno il corso Africa, via Piave, e dal semaforo attraverseranno la 130 per dirigersi verso Sestu, fino a San Gemiliano. «Un percorso semplice – interviene il cugino Michele Usai - conosciuto soprattutto dagli asseminesi per un allenamento quotidiano, come quello che faceva Gemi. Lo vogliamo ricordare così: tutti in sella».

La bicicletta di Gemi è uscita indenne dall’incidente. Oggi quella Canyon la usa mamma Fiorella che ha deciso di allenarsi e montarla per partecipare all’appuntamento: «A mio marito Maurizio ho detto che avrei fatto una sorpresa agli amici. Voglio partecipare con la bici di Gemi. Ho tutto il suo equipaggiamento, salopette, caschetto e occhiali: mi guardo e rivedo il mio Gemi e ciò mi fa stare bene».

