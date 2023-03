Sulla bara di Minà la maglia granata e un ramo d’ulivo 

«Sarà un lavoro lungo nel tempo: Rai Teche ha una miniera del suo lavoro». L'annuncio arriva dall'ad di viale Mazzini, Carlo Fuortes, nella giornata dedicata all'ultimo saluto pubblico a Gianni Minà, nella camera ardente allestita in Campidoglio. L'uomo di cui si fidavano i “grandi” (e l'unico al mondo capace di mettere a tavola insieme Muhammad Ali, Sergio Leone, Robert De Niro e Gabriel Garcìa Marquez), il giornalista con la schiena dritta come lo ricordano in tanti, che non si risparmiava mai per le battaglie per la libertà, si è spento lunedì a 84 anni.

Nella sala della Protomoteca ogni particolare racconta un pezzo di lui. Accompagnato dalla moglie, la giornalista Loredana Macchietti, e dalle figlie Marianna, Francesca e Paola, Minà sorride, come spesso faceva, dalla fotografia in bianco e nero scattata nel suo studio. Sulla bara, un rametto d'ulivo e la maglia numero 1 granata dell'altra sua passione, il Torino, che la società e il presidente Urbano Cairo hanno voluto inviare. E poi la corona di fiori di Tuttosport e quella dell'associazione nazionale Amicizia Italia-Cuba.

Tanti gli amici, dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri all’anima di “Report” Sigfrido Ranucci, Ricky Tognazzi, don Luigi Ciotti, Milly Carlucci, Fiorella Mannoia, Edoardo Bennato, Serena Dandini, Alba Parietti.

