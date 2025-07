«Sulla 554 servono gli attraversamenti» 

«Chi attraversa la 554 a piedi non lo fa per incoscienza, ma perché costretto per sopravvivere». Sulla pericolosità della Statale che taglia due le città attraversate, interviene anche il consorzio degli imprenditori della zona industriale di Selargius, lì dove si concentrano oltre duecento attività, che ieri ha inviato una denuncia pubblica al Prefetto di Cagliari ribadendo i gravi rischi nel tratto abitato di Selargius, indirizzata anche alla Regione, al Comune e alle forze dell’ordine. «In assenza di risposte», avvertono, «procederemo con esposti formali e mobilitazioni cittadine».

La denuncia

Nel documento l’associazione parla di «anni di segnalazioni inascoltate, intanto la 554 continua a essere teatro di incidenti gravi e mortali». Gli industriali, rappresentati da Rodolfo Monaco e Nanni Pulli, citano poi l’ultima tragedia di domenica: «È l’ennesima conferma di un pericolo strutturale ben noto a tutti gli enti competenti. La zona industriale di Selargius conta oltre 256 attività produttive e artigianali e ospita numerose famiglie che spesso vivono negli appartamenti costruiti sopra o accanto ai capannoni, e operatori che lavorano nelle imprese della zona, includendo la vicina zona industriale di Settimo San Pietro». Una parte del territorio «dove mancano i servizi essenziali e un trasporto pubblico adeguato, obbligando così residenti e lavoratori – tra cui bambini, anziani e pendolari dei Comuni limitrofi – ad attraversare spesso a piedi la Statale non per incoscienza, ma per disperata necessità, in assenza totale di alternative sicure».

Nessuna alternativa

Le carenze - dicono - sono sotto gli occhi di tutti: nessun attraversamento pedonale sicuro lungo il tratto urbano, un solo semaforo (via del Lavoro) senza tempi dedicati a pedoni o ciclisti, nessun sovrappasso, nessun marciapiede. «Non si può più accettare che le persone siano costrette a rischiare la vita ogni giorno solo per poter andare a scuola, a lavoro o a fare la spesa», ribadisce Rodolfo Monaco, presidente pro tempore dell’associazione Zais. «È una vergogna e una responsabilità precisa di chi ha ignorato per anni questo problema».

Le richieste

Nel documento inviato alla Prefettura l’associazione degli industriali chiede - in attesa della nuova 554 - soluzioni urgenti: «La progettazione e realizzazione immediata di attraversamenti protetti o sopraelevati anche per ciclisti e disabili; la revisione dell’impianto semaforico con tempi dedicati ai pedoni e la realizzazione di marciapiedi illuminati lungo il perimetro dell’area industriale; la costruzione di un secondo semaforo coordinato con gli altri all’altezza di via Torricelli / Torrente, già previsto dal Puc di Selargius». E infine «l’istituzione immediata di un tavolo tecnico permanente con Comune di Selargius, Anas e Regione per concordare e attuare soluzioni concrete e strutturali».

