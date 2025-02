Sulla 442 arrivano i cartelli per lo svincolo del paese 

Per sessant’anni il paese di Nureci non è mai comparso sui radar della Statale 442. Sulla strada che collega Uras a Laconi nessun cartello che indicasse l’esistenza del piccolo centro, l’unico segnale si trovava all’ingresso del paese. Comprensibili i disagi non tanto per i residenti quanto per tutti coloro che, per le più svariate ragioni, dovessero arrivare a Nureci. «Era una lacuna che ci siamo portati dietro per oltre mezzo secolo - commenta il sindaco Emanuel Atzori – Il decreto che classificava la Statale 442 fu firmato il 21 febbraio 1964 dall’allora ministro dei Lavori pubblici Pieraccini e fino ad oggi nessuno aveva mai colmato questa importante lacuna. Non era più pensabile trascinare ancora una simile carenza».

E così la sua amministrazione con grande impegno e una lunga trafila burocratica è riuscita a sistemare due nuovi cartelli stradali che segnalano lo svincolo per Nureci sulla Statale 442, segnando una tappa importante per la valorizzazione e la visibilità del territorio.«Dopo aver richiesto l’autorizzazione all’Anas, proprietaria della strada Statale – ha spiegato il sindaco Atzori – la nostra amministrazione con propri fondi di bilancio ha acquistato i due cartelli che sono stati installati lungo la strada 442 in entrambe le direzioni di marcia».

