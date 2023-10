Un agente di polizia penitenziaria, Peppino Fois, di Illorai, è morto in un drammatico scontro frontale sulla 389, tra Lanusei e Nuoro. L’uomo, 52 anni, viaggiava su un’auto che per cause da accertare si è scontrata con un tir all’altezza di una stazione di servizio. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita Patrizia Incollu, 57 anni, direttrice del carcere di Nuoro, trasportata in elicottero all’ospedale San Francesco.

a pagina 5