Sulla 198 troppi incidenti: 70 orari 

Venti chilometri orari in meno per garantire più sicurezza sulla strada diventata pericolosa. Su un tratto di 15 chilometri, tra l’uscita di Tortolì in direzione Ilbono, l’Anas ha ridotto il limite di velocità da 90 a 70 chilometri orari. L’incremento di attività zootecniche e il conseguente ingrossamento del traffico in entrata e in uscita negli stradelli di penetrazione agraria ha suggerito alla società proprietaria della strada di adottare contromisure a beneficio della sicurezza degli utenti. Di conseguenza aumentano i tempi di percorrenza della bretella, allacciata alla provinciale 27 che, di fatto, è la porta d’accesso alla zona marina dell’Ogliastra per chi arriva dal nord Sardegna.

Strada tortuosa

L’ultimo incidente è accaduto martedì mattina. Un’auto ribaltata a pochi chilometri dall’ingresso di Tortolì. È avvenuto il giorno successivo all’istituzione del nuovo limite di velocità disposto da Anas nel tratto fra il chilometro 95.990 e il 109.324. Il dipartimento regionale ha effettuato una radiografia del percorso, oltre che dai frequentatori abituali di Tortolì, Lanusei, Ilbono ed Elini attraversato anche da numerosi autotrasportatori e turisti, in particolare motociclisti. «La tratta presenta un andamento planoaltimetrico particolarmente tortuoso, caratterizzato da rettilinei alternati con curve circolari strette e talvolta anche tornanti, nonché da intersezioni con diverse strade comunali vicinali o diramazioni per attività agricole, zootecniche o di carattere turistico-ricettivo. Negli ultimi anni - è evidenziato nella relazione - sono aumentate le attività antropiche locali, con il conseguente incremento del numero degli accessi su strada».

L’antidoto

Tutto è nato quando, il 24 gennaio scorso, il Comune di Ilbono ha richiesto ad Anas la riduzione del limite di velocità. «Abbassandolo - ha detto il sindaco di Ilbono, Giampietro Murru, 61 anni - si spera possa diminuire il rfischio di incidenti. Con Anas la collaborazione è proficua e come Comune stiamo per iniziare ulteriori lavori accanto alle banchine per 1,2 milioni di euro». Il punto esatto da cui scatta il nuovo limite dista 500 metri dal tratto in cui, la sera del 14 novembre scorso, è stata investita la docente Beatrice Ubaldi. Anche quello, fino al 2014, era parte della statale 198 di competenza Anas poi declassato a strada di competenza comunale.