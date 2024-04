Sulla 195 rotatorie come giungle 

«Sant’Efisio è alle porte e la stagione estiva sta per cominciare: un paese turistico come il nostro non può permettersi di avere le rotatorie sulla principale arteria stradale in quelle condizioni». Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, ha inviato una lettera urgente ai vertici dell’Anas per chiedere un intervento immediato sui rondò presenti lungo il tratto della Strada statale 195. Erba alta e ormai secca che rende pericolosa la circolazione, una situazione di degrado non accettabile per una località turistica come Pula: la speranza dell’amministrazione comunale è che gli operai dell’Anas intervengano entro pochi giorni.

«Situazione indecorosa»

Insomma, che sia per le lunghe code che quotidianamente gli automobilisti sono costretti a sopportare o per lo stato di abbandono in cui vige la serie di rotatorie presenti lungo il tracciato, la Strada statale 195 continua a sollevare polemiche. «La situazione è diventata indecorosa», lamenta Cabasino: «Ogni anno, puntualmente, con l’arrivo della primavera le rotatorie sulla Sulcitana offrono un pessimo biglietto da visita del nostro territorio. Parlo dell’unica strada percorsa quotidianamente da migliaia di turisti che arrivano nell’Isola per trascorrere le vacanze tra Santa Margherita e Chia: i tempi di percorrenza rappresentano un problema enorme, vorremmo almeno che il percorso fosse quanto meno decoroso». Cabasino, inoltre, rivela gli sforzi compiuti dal Comune per abbellire le rotatorie di propria competenza: «Stiamo investendo 50mila euro per la sistemazione e la cura del verde delle intersezioni di nostra competenza, vorremmo che anche l’Anas facesse la propria parte e intervenisse per tagliare l’erba ed eliminare questa situazione di degrado. Apprezziamo il lavoro portato avanti nei giorni scorsi dall’azienda, che ha provveduto a rimuovere i rifiuti presenti nelle cunette, ma chiediamo uno sforzo per rendere presentabili prima dell’arrivo di sant’Efisio anche le rotatorie».

Ordine e pulizia

Se Sarroch e Villa San Pietro hanno una sola rotatoria lungo la Strada statale 195, a Capoterra sono ben sei: per il sindaco, Beniamino Garau vale il motto chi fa per sé fa per tre. «Abbiamo in carico noi la manutenzione del verde presente nelle rotatorie», racconta: «Attendere l’intervento dell’Anas rischia di allungare i tempi di sistemazione di questi spazi, il tutto a scapito del decoro del nostro territorio. La cura è affidata ai nostri operai: recentemente nelle due rotatorie che delimitano il nostro territorio comunale abbiamo anche sistemato delle scritte in ferro con su scritto “Capoterra”. Soprattutto in questo periodo dell’anno, quando nella nostra costa arrivano decine di migliaia di visitatori da ogni parte del mondo, garantire l’ordine e la pulizia dell’unica strada che ci congiunge al capoluogo è doveroso».