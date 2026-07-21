Sulla 195 limitazioni dalle 22 di oggi: venerdì la riapertura  

La strada statale 195 “Sulcitana” si prepara a tornare completamente percorribile. Venerdì sera riaprirà il tratto compreso tra i chilometri 5,500 e 8,200 interessato dagli interventi di ripristino e messa in sicurezza dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry nel gennaio scorso.

Prima però l’Anas completerà le ultime opere: dopo la chiusura su entrambi i sensi di marcia del tratto oggetto dei lavori dagli inizi di giugno, le limitazioni proseguiranno anche dalle 22 di oggi alle 6 di domani. Per i veicoli diretti verso Cagliari sarà ancora attiva una deviazione dalla rotatoria al chilometro 8,900 della Statale: il percorso alternativo prevede l’immissione sulla 195 fino alla dorsale consortile di Macchiareddu, quindi la prosecuzione lungo la Seconda strada Cacip, la Provinciale 92 e l’itinerario Contivecchi, da dove sarà possibile rientrare sulla viabilità ordinaria.

Nessuna variazione invece per chi viaggia in direzione Pula: resterà in vigore il percorso alternativo già adottato durante il periodo dei lavori. L’ intervento, del valore complessivo di 1,7 milioni di euro, ha consentito la ricostruzione della porzione di carreggiata esposta al mare e gravemente danneggiata dal maltempo. Le opere hanno riguardato anche l’installazione di nuove barriere di sicurezza, la realizzazione della nuova pavimentazione e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Con il completamento del cantiere previsto per venerdì la Sulcitana tornerà pienamente percorribile.

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