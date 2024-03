Sulla 131 una riapertura-beffa: si viaggia a 50 chilometri orari 

È riaperto, da ieri, il primo tratto della Statale 131 oggetto dei lavori di ammodernamento in territorio di Nuraminis: una riapertura parziale. Quando si viaggia verso nord si dice addio alla complanare dopo quasi due anni (la chiusura della principale arteria stradale scattò tra giugno e luglio del 2022) e si imbocca invece la carreggiata sud, che provvisoriamente si percorre in direzione Sassari a senso unico di marcia, in alcuni tratti su due corsie ma in altri, dopo pericolosi restringimenti su corsia unica. Limite di velocità a 50 chilometri orari e divieto di sorpasso. E pensare che sulla complanare si viaggiava su due corsie e con possibilità di sorpasso in ampi tratti.

Ordinanza e nota

La prima, vera, svolta nel cantiere di ammodernamento della Carlo Felice, nei circa 10 chilometri del tratto della 131 che vanno da Nuraminis e Serrenti, tra i chilometri 23,885 e 35,412, è contenuta in un’ordinanza dell’Anas emessa giovedì. Ieri, invece, la nota ufficiale dell’Anas che annuncia la riapertura al traffico lungo una delle due carreggiate, per la lunghezza di 3 chilometri: «Nello stesso tratto - si legge - procederanno intanto i lavori lungo la carreggiata in direzione nord, che sarà riaperta al traffico entro l’estate». Per chi va verso Cagliari, insomma, persistono le deviazioni.

La viabilità locale

Modifiche più specifiche sono invece limitate ai soli automobilisti diretti a Nuraminis, per i quali resta attiva la complanare est con uscita obbligatoria in corrispondenza con la via Nazionale: «Il traffico in direzione Cagliari continuerà quindi ad essere deviato lungo la strada complanare, dotata di due corsie allestite a unico senso di marcia», conferma la nota Anas. In questa si accenna anche all’evoluzione dei lavori riguardo la viabilità rurale di Nuraminis: «Il tratto, una volta riaperto in entrambi i sensi, consentirà la riconnessione dei sottopassi di via Villasor e via Satta, che sono stati ricostruiti. Allo stesso tempo, sarà ripristinata la circolazione rurale dei mezzi agricoli».

Il tratto di Serrenti

Aggiornamenti anche sullo stato dei lavori nella parte più a nord del cantiere: «Sul tratto - si legge nella nota - sono in corso i lavori di ammodernamento della statale 131 per un investimento complessivo di 45 milioni di euro che riguardano complessivamente 10 chilometri di tracciato. Attualmente, le lavorazioni si stanno concentrando sulla parte finale del lotto lato Serrenti, dove sono stati già realizzati i ponti sul Rio Suesu delle complanari, e sul tratto in variante, in via di ultimazione, con conclusione ipotizzabile nella prima parte del 2025».

Debutto complicato

Ieri, alla riapertura del primo tratto, il traffico ha subito qualche rallentamento con le auto incolonnate a passo d’uomo. Qualche criticità anche la chiusura, sia in ingresso che in uscita, dallo svincolo Nuraminis-Serramanna, al chilometro 23,700.

I lavori in corso

I lavori di ammodernamento, nei 10 chilometri del tratto della 131 che vanno da Nuraminis e Serrenti passando per il piccolo centro di Villagreca (tra i chilometri 23,885 e 35,412), vanno avanti dal 2021. Tra giugno e luglio del 2022, invece, la chiusura dell’arteria centrale nel tratto più a sud, da Monastir a Nuraminis, consegnata alle maestranze e ai mezzi dell’impresa Aleandri Costruzioni Spa (appaltatrice dei lavori).

