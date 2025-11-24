Sulla 131, per tre chilometri, si viaggia su due corsie 

Da oggi nel tratto di Nuraminis della Statale 131 entrano in vigore nuove deviazioni legate al cantiere di ammodernamento affidato all’impresa Aleandri Spa: l’Anas ha annunciato l’avvio, condizioni meteo permettendo, delle operazioni per la posa della nuova pavimentazione drenante sulla carreggiata sud in direzione Cagliari tra i chilometri 23,485 e 26,855.

Per consentire i lavori, il traffico viene deviato sulla carreggiata nord verso Sassari, dove si circola a doppio senso in assetto di cantiere, con divieto di sorpasso e limite di 50 chilometri l’ora. L’ordinanza Anas resterà in vigore fino a martedì prossimo, 2 dicembre, salvo rallentamenti per la pioggia prevista. Misure analoghe erano state adottate tra l’11 e il 19 novembre, con doppio senso sulla carreggiata sud per consentire la posa dell’asfalto drenante sulla nord, e gli esiti non erano stati positivi: nel tratto a due corsie si erano create lunghe code di auto che viaggiavano con forti rallentamenti.

Gli interventi in corso rientrano nel progetto di ammodernamento del tratto Monastir-Serrenti della 131: un’operazione da 65 milioni di euro, che prevede anche nuova segnaletica definitiva.

I sindaci dei vari paesi affacciati sul tratto (Serrenti, Serramanna, Samatzai, Nuraminis) hanno segnalato disagi quotidiani dovuti ai cantieri (rallentamenti, traffico intenso e problemi per mezzi pesanti sulle strade minori) e auspicano tempi certi e migliore coordinamento per completare svincoli e complanari, sottolineando che al termine dei lavori la strada sarà più sicura.

