Sulla 131 Dcn 30 chilometri a passo d’uomo 

Nuoro-Budoni. Quelli che fino a qualche anno fa erano settanta chilometri da percorrere senza troppi patemi d’animo per una gita verso il mare della Baronia o della bassa Gallura, oggi sono un inferno che mette a dura prova i nervi degli automobilisti ma anche sospensioni e freni dei mezzi. Quasi la metà del tratto della 131 Diramazione centrale nuorese tra il capoluogo barbaricino e Budoni si percorre su una sola corsia di marcia: 28-30 chilometri (a seconda che si incontrino anche gli operai dell’Anas che tagliano l’erba a bordo strada) tra mezzi pesanti, camper e buche che ormai segnano la carreggiata super usurata a causa della grande mole di traffico che i viadotti e le deviazioni, diventate obbligatorie da diversi anni, devono sopportare. E si va così per le lunghe in alcuni cantieri che l’Anas, secondo quanto si apprende da fonti della Regione, ha avviato la procedura per la rescissione del contratto con una delle aziende a cui sono stati affidati i lavori appena dopo la galleria di Marreri. Dall’azienda statale confermano che è in atto un approfondimento sui cantieri di quel tratto.

Percorso a ostacoli

Chi deve raggiungere Olbia passando dalla 131 Dcn può mettersi l’anima in pace: da Nuoro a Budoni i tempi di percorrenza sono più lunghi almeno di 15 minuti a meno di manovre spericolate (leggi sorpassi azzardati nonostante i divieti) e che mettono a rischio l’incolumità propria e altrui. Al bivio del capoluogo barbaricino, inizia il calvario: dal chilometro 50 al 59 i lavori interessano alternativamente le due carreggiate e quindi si procede sempre su due corsie, una volta sulla carreggiata destra, un’altra su quella sinistra. Sui viadotti alcuni operai lavorano, si notano mezzi in azione e polvere, ma altri ponti sono vuoti: nessun camion, nessuna ruspa. Tutto tace a parte il frastuono delle auto che transitano nell’altra carreggiata. «In alcuni giorni, ad esempio la domenica sera, si creano lunghe file al rientro dalle zone marine – raccontano a Nuoro – molte persone preferiscono lasciare la 131 all’altezza del Ponte di Marreri e rientrare in città dalla vecchia provinciale che è sempre più trafficata, proprio per evitare i cantieri».

Anche perché è solo l’inizio. Venti chilometri dopo, dal 79 all’86, nella zona di “Monte Pizzinnu”, altro restringimento di carreggiata. Sulla parte in cui transitavano le auto in direzione Olbia-Nuoro, si sta rifacendo l’asfalto: i mezzi lavorano su un tratto ma quello chiuso è molto più ampio della parte in cui ruspe e camion si muovono.

Altri dieci chilometri, più o meno, e dal 94 fino al 98, prima delle gallerie di Siniscola, si transita ancora a due sole corsie. Anche in galleria, le auto sfrecciano una a fianco all’altra e se si ha la sfortuna di avere un camion davanti sono dolori. Quando si è in prossimità di Budoni, al chilometro 108, si passa soltanto in una delle due gallerie in entrambi i sensi di marcia, quindi fino al chilometro 111 ancora rallentamenti e due sole corsie disponibili.

I rimedi

Insomma, i circa settanta chilometri descritti sono un po’ l’emblema di quello che succede in piena estate quando il traffico veicolare aumenta nelle strade dell’Isola e mezzi pesanti e camper fanno da “Safety car” agli emuli di Leclerc. «Nel recente vertice che si è svolto a Nuoro, convocato dal prefetto di Nuoro, è stato deciso che nel tratto tra il chilometro 79 e l’86, dove si sta rifacendo l’asfalto, la seconda parte dei lavori, nell’altra carreggiata, sarà posticipata a dopo il periodo estivo proprio per ridurre al minimo i disagi in questo periodo di traffico intenso», ricorda l’assessore regionale dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu. E dall’Anas confermano che è stata avviata la procedura di rescissione del contratto con una delle aziende che opera tra il chilometro 50 e 59. Lavori troppo lenti, bisogna accelerare. Ora, servirà del tempo per la procedura di revoca e riassegnazione dell’appalto. E i lavori, dunque, in quel tratto si fermeranno. Ci vuole pazienza, ma è obiettivamente difficile.

