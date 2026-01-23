VaiOnline
Elmas.
24 gennaio 2026

Sulla 130 "volano" le buste dei rifiuti 

«Scene ormai quotidiane, le lanciano dal finestrino poco prima del semaforo» 

Decine di buste verdi e grigie sul ciglio della strada. Tutte uguali. Piene di rifiuti. Accade da mesi sulla Statale 130 in direzione Cagliari nel tratto tra lo svincolo per la Provinciale 2 e il semaforo di Elmas. In tanti sono convinti che ad abbandonare i rifiuti sia sempre la stessa persona. Ma non è detto, perché nella strada che collega il capoluogo con il Sulcis Iglesiente sono presenti decine di piccole discariche. Le piazzole di sosta spesso vengono trasformate in immondezzai. Ma quanto accade a Elmas è particolare. Lo sanno bene anche in Municipio dove sono arrivate diverse segnalazioni.

La sindaca

«Sappiamo di queste pessime abitudini – commenta la sindaca Maria Laura Orrù – ci hanno fatto notare che le buste sono tutte uguali. Purtroppo ci sono tantissime persone maleducate che abbandonano i rifiuti un po’ ovunque. Spesso siamo costretti e recuperare fondi proprio per fare bonifiche e pulizie nelle strade urbane e extraurbane. Si tratta ovviamente di risorse che pesano sul bilancio. Per quanto riguarda invece la Statale 130 non possiamo farci niente. Se ne occupa l’Anas, che interviene costantemente per fare la manutenzione. Ma purtroppo non basta, perché ogni volta che gli operai raccolgono i rifiuti, passano pochi giorni e le buste piene di immondizia ricompaiono sul ciglio della strada e nelle piazzole».

L’Anas

I cafoni abbandonano i rifiuti, Anas risponde. Non solo con le consuete pulizie ma anche con i controlli. In un tratto a poca distanza dal semaforo (sempre in direzione Cagliari) è stato sistemato un cartello che indica la presenza della videosorveglianza. La cosa ha sortito un effetto positivo, visto che sul ciglio della strada tutto è pulito. Niente buste, niente rifiuti. «Un buon deterrente», commenta Maria Laura Orru. Alcuni cittadini che abitano in via del Pino Solitario sollecitano installazione di foto-trappole anche nelle strade comunali che costeggiano la Statale 130. «Spesso ho trovato rifiuti anche nei parcheggi di fronte ai portici», dice Angelo Sanna, operaio che vive a poca distanza dal semaforo. Si lamentano anche i gestori della stazione di servizio dopo lo svincolo per la strada provinciale 2. «Lavoriamo qui da vent’anni – affermano – e purtroppo ci abbiamo fatto l’abitudine. Anche noi abbiamo notato che ultimamente le buste sono sempre simili. Spesso però si fermano anche qui e scaricano rifiuti di ogni genere nella parte dell’area di servizio che dà sulla campagna. Una volta abbiamo trovato anche un frigorifero».

