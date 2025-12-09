VaiOnline
Siniscola
10 dicembre 2025 alle 00:23

Sulla 125 scontro tra due camion: strada chiusa 

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14.40, la squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola è intervenuta per un grave incidente stradale avvenuto al chilometro 251 della SS125, in agro di Siniscola. Due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente, uno dei quali era un’autocisterna carica di gpl.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni al mezzo che trasportava il gas sono risultati ingenti. La squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola ha immediatamente messo in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. La Sala Operativa Provinciale ha attivato il modulo regionale travasi, con l’intervento di sette unità specializzate del nucleo NBCR giunte dal Comando di Sassari per il travaso del GPL su un’altra cisterna.

Le complesse operazioni sono andate avanti fino a notte inoltrata per lo svuotamento completo della cisterna, anche tramite l’accensione delle torce. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto Polizia Stradale e Anas. (f. u.)

