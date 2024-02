Sulemana verso il pieno recupero 

Il Cagliari spera di recuperare Ibrahim Sulemana per il prossimo impegno, sabato alle 15 alla Domus con la Lazio. Il centrocampista ghanese, dopo la distorsione alla caviglia sinistra accusata nel match col Torino, anche ieri ha svolto una seduta personalizzata seppur aumentando i carichi di lavoro. L'obiettivo è far sì che possa come minimo tornare nell'elenco dei convocati, ma per capire le reali possibilità dovrà essere rivalutato in questi giorni. Dipenderà soprattutto da come risponderà nelle sedute con il gruppo, che al momento non ha ancora fatto da quando si è fermato lo scorso 26 gennaio.

In campo

Ieri pomeriggio il Cagliari è tornato subito al lavoro, rossoblù divisi in due gruppi: chi ha avuto maggiore minutaggio contro la Roma ha svolto esercizi di scarico in palestra, mentre per gli altri lo staff ha previsto un defaticante seguito da lavori tecnici in campo. Oggi il programma al Crai Sport Center prevede l'allenamento al mattino. Dal giudice sportivo non sono arrivate novità di rilievo: il solo ammonito di lunedì (Nandez) è al terzo cartellino giallo, per la squalifica ne servono cinque. L'unico giocatore diffidato resta Leonardo Pavoletti.

RIPRODUZIONE RISERVATA