Sulemana, manca l’ufficialità Ciao Marin, Bellanova al Torino  

Arriva il 30 giugno, giorno di chiusura dell'esercizio di bilancio e primo step del mercato. E anche per il Cagliari la scadenza porta i primi scatti sul fronte entrate e cessioni. Ieri è stato ufficializzato il passaggio di Razvan Marin all'Empoli, oggi toccherà a Raoul Bellanova al Torino, subito dopo le visite mediche. In entrata, Ibrahim Sulemana è pronto a passare dal Verona a Cagliari.

Arriva Ibra

Un colpo a sorpresa, quello portato dal ds Bonato. Che nelle chiacchierate col Verona per Tameze ha iniziato a discutere anche sul giovane Sulemana, mediano classe 2003, capace di prendersi un posto in prima squadra dopo aver fatto bene in Primavera, tanto da diventare un titolare per la coppia Zafferoni-Bocchetti. Il Cagliari ha “sfruttato” una necessità del Verona, quella di fare una plusvalenza entro il 30 giugno. Proprio Sulemana era la pedina giusta, sia per le esigenze di bilancio dei gialloblù che per quelle tecniche del Cagliari. E così Bonato, ottenuta la benedizione di Ranieri, ha affondato il colpo, con una proposta che ha spazzato via la concorrenza (Sulemana piaceva a Torino e Salernitana) e le resistenze del Verona: 4 milioni per tutto il cartellino, senza bonus o diritti su future rivendite, come ventilato nelle prime ore. Oggi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, dopo le visite mediche previste a Villa Stuart.

Non solo Sulemana

Ma il mercato del Cagliari è solo agli inizi. Lì nel mezzo si cerca ancora un elemento. Non più Tameze, che sembra ormai uscito dai radar. Resta nel mirino lo spallino Prati, play della Nazionale azzurra vicecampione del Mondo Under 20, battuta in finale solo dall'Uruguay. E nella lista dei papabili c'è anche un giocatore che quella finale l'ha invece vinta, l'uruguayano Fabricio Diaz, altro classe 2003, gioiellino del Liverpool di Montevideo, che Bielsa, nuovo ct della Celeste, ha inserito nella lista dei giocatori che dovranno far parte del nuovo corso dell'Uruguay. Sia Diaz che Prati sono soprattutto due play, quei “verticalizzatori” che tanto piacciono a Ranieri.

Raoul in granata

Oggi, quindi, le visite mediche per Sulemana, che poi firmerà col Cagliari un contratto fino al 2027 con opzione per un quinto anno. E visite mediche anche per Bellanova. L'esterno, rientrato in Italia dopo l'eliminazione dell’Under 21, ha accettato la proposta del Torino e oggi è atteso lì: firmerà con i granata a titolo definitivo, operazione che porterà nelle casse del Cagliari 8 milioni, serviranno In parte) a coprire l'acquisto di Sulemana. Ufficializzata la cessione di Marin all'Empoli, con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto a 2 milioni (300.000 euro verrebbero girati all'Ajax, vecchio proprietario del cartellino), col Cagliari che manterrà il diritto sul 50% del ricavato di una futura rivendita.

Trattativa Aresti

Sempre oggi scadrà il contratto di Simone Aresti. Il portiere, su Instagram, ha mostrato la sua voglia di andare avanti e tratta col Cagliari per allungare il rapporto per un altro anno. Probabilmente l'ultimo da calciatore, prima dell'ingresso nello staff tecnico rossoblù.

