Sulemana: Luvumbo, finalmente insieme 

L’entusiasmo, Asseminello, il feeling con Luvumbo, le prospettive con Ranieri. Ibrahim Sulemana, primo rinforzo per il Cagliari edizione 2023-2024, è sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta. Sono davvero felice di essere qui, mi sento come a casa. La prima settimana di allenamento è stata buona e ho ricevuto una grande accoglienza da tutti», ha detto il ventenne centrocampista ghanese ex Verona. «Seguivo già il Cagliari perché qui hanno giocato due miei connazionali, Duncan e Asamoah. Conoscevo già Luvumbo poi», tiene a precisare. «Ci siamo affrontati durante il campionato Primavera». Fattore Ranieri. Essere allenato da uno degli allenatori italiani con più esperienza al mondo e che ha vinto, tra l’altro, una Premier League, mi permetterà di tirare fuori il massimo delle mie potenzialità». Ed è uno dei motivi per cui ha accettato subito l’offerta del Cagliari. L’Isola come trampolino di lancio. piacerebbe giocare per il Ghana, amo il mio Paese». Il ruolo? Un dettaglio. «Sono a completa disposizione del mister. Certo, se potessi scegliere, mi piacerebbe giocare come centrale di centrocampo. Saper utilizzare entrambi i piedi nel calcio è fondamentale e sto lavorando tanto sotto questo aspetto. Una delle mie caratteristiche principali? Forse il tiro dalla distanza». (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA