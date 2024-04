Sulemana l’uomo della provvidenza 

Di parole ne lascia uscire poche, Ibrahim Sulemana. Ma in campo parla, e pure tanto, con i fatti. Protagonista una settimana fa con la rete del pesantissimo 1-1 contro il Verona, a salvare il Cagliari a un passo dal precipizio, Ranieri lo ha sistemato nell'undici iniziale contro l'Atalanta. Mezzala da corsa, nelle intenzioni del tecnico, che davanti alle difficoltà proposte dagli ospiti, ha chiesto al ghanese di spostarsi qualche metro indietro, addirittura come terzo centrale di difesa. E lui, Sulemana, non ha battuto ciglio, incollandosi a Lookman, uno degli atalantini più pericolosi, l'uomo che aveva regalato a Scamacca la palla del provvisorio 0-1. E Lookman, 13 gol e 8 assist in stagione, come per magia è uscito dal match.

I due volti di Ibra

Da titolarissimo a panchinaro, ma Ranieri non ha mai smesso di seguirlo. E ai primi sintomi di ripresa, lo ha gettato nella mischia. Il gol contro il Frosinone sembrava essere un segnale forte, ma più forte ancora è stata la botta alla caviglia contro il Torino, che lo ha costretto a due mesi di stop. Il rientro contro il Verona, la squadra che lo ha lanciato nel calcio italiano, è stato un boato, come quello che ha accompagnato la rete dell'1-1, la seconda stagionale e in carriera. Con l'Atalanta Sulemana ha dimostrato la sua versatilità. «Per fortuna può fare sia il centrocampista che il marcatore», ha spiegato Ranieri, che non ha avuto dubbi quando ha dovuto chiedere al ghanese di spostarsi in difesa. Missione compiuta e prova di maturità superata. Con una vittoria che ha convinto Sulemana a festeggiare con un post sui social, dove non è proprio attivissimo. «Che vittoria!», il commento, e poi quasi un avviso ai naviganti: «Se non lotti per quello che vuoi, non piangere per quello che perdi». Come a dire che Sulemana, per questo finale di stagione ad alta tensione del Cagliari, è pronto a combattere.

