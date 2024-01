Sulemana l’unico a lasciare Frosinone con un sorriso 

La prima volta non si scorda mai. Anche se la prima rete da professionista di Ibrahim Sulemana ha portato zero punti al Cagliari, condannato dal Frosinone all'undicesima sconfitta stagionale. Ma quella zampata illusoria resterà per sempre nell'album dei ricordi del giovane centrocampista ghanese.

Il piatto è servito

Alla presenza numero 28 in Serie A e la dodicesima con la maglia del Cagliari, ecco che anche il 2003 ghanese scrive il suo nome nella lunga lista dei marcatori del campionato italiano. Al 26', sul cross di Azzi e la palla ribattuta nello scontro tra Petagna e Okoli, Sulemana è arrivato di gran carriera. Un piattone preciso e deciso dal limite dell'area, Turati resta impietrito e la palla finisce in rete. La gioia di Sulemana è tutta nella corsa e nel ringraziamento, con tanto di bacio al terreno testimone della sua prima gioia. Un gol inseguito prima a Verona e poi a Cagliari. Un gol che Sulemana, insieme ai compagni di squadra, ha provato a difendere, per evitare che la prima volta passasse agli archivi come un gol bello, ma inutile. Missione fallita.

Ibra va di corsa

Lì nel mezzo Sulemana ha cercato di dare tutto. Una corsa continua, per coprire le tante falle che si aprivano dalle parti di Scuffet. Alla fine i dati della Lega diranno che il ghanese ha percorso la bellezza di 11,866 chilometri, cercando di aggiungere alla quantità anche la qualità delle giocate, con ventitré passaggi riusciti sui quarantacinque palloni giocati e dodici passaggi in avanti. Per lui 105 minuti di battaglia, senza mollare niente. Perché dopo una partenza da protagonista e il passaggio a vuoto (sempre in panchina dalla nona alla tredicesima giornata), Sulemana ha riconquistato la fiducia di Ranieri, che lo ha schierato titolare per la terza gara nelle ultime quattro partite. Una fiducia da confermare da qui alla fine per il ghanese, primo rinforzo estivo del Cagliari, che lo ha strappato per 4 milioni al Verona. Un investimento per il presente e il futuro. (al.m.)

