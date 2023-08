Sulemana in mezzo al campo è dominante 

Direzione di gara senza patemi d’animo per l’arbitro calabrese che, nel corso della gara, utilizza un metodo coerente nella selezione dei falli e, quando possibile, concede il vantaggio per favorire la fluidità della manovra. Nel primo tempo l’unico provvedimento disciplinare si registra al 36’ per il fallo tattico di Buongiorno su Oristanio, bravo a creare superiorità numerica nella circostanza, costringendo il difensore granata all’intervento irregolare. Nella ripresa al 57’ Luvumbo va giù in area di rigore sulla pressione di Schuurs, contrasto che l’arbitro giudica regolare. Nei sei minuti di recupero, Pavoletti finisce nel taccuino del direttore di gara per aver ostacolato, sollevando la gamba pericolosamente, il tentativo di rinvio di Linetty. Corretti i minuti di extra time assegnati in coda ai due tempi.