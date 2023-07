Sulemana firma, Bellanova saluta 

Il calciomercato inizia ufficialmente e il Cagliari concretizza le trattative avviate nei giorni scorsi, con l’acquisto del centrocampista ghanese Sulemana e le cessioni di Bellanova al Torino e di Prelec al Tirol.

Benvenuto Ibra

Affare definito già da venerdì, quando il giocatore aveva effettuato le visite mediche a Villa Stuart. Da ieri, Ibrahim Sulemana è ufficialmente un giocatore del Cagliari. Il mediano ghanese, classe 2003, arriva a titolo definitivo dal Verona (operazione da 4 milioni) firmando un contratto fino al 2027 con opzione per un quinto anno. Ora il ds Bonato cercherà di completare il centrocampo con un esterno sinistro (Jankto prima scelta) e un play (si stringe con la Spal per Prati, resta complicata la corsa all’uruguaiano Diaz).

Partenze

Anche per Raoul Bellanova l’annuncio ufficiale arrivato 24 ore fa ha solo ratificato una cessione, quella al Torino (8 milioni totali), ormai definita da venerdì sera. E ieri il Cagliari ha chiuso anche la cessione, stavolta in prestito, di Prelec al Tirol.

L’attaccante sloveno, così, torna a vestire la maglia della squadra da cui era stato acquistato lo scorso gennaio. «È bello essere di nuovo qui», ha detto il giocatore ai canali ufficiali del Tirol, «il WSG per me è come una seconda famiglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA