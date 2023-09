Sulemana c’è, Shomurodov chi l’ha visto? 

Mentalmente e nei cuori di tutti i tifosi è sempre il Cagliari dello scorso anno. Pian piano, però, sta cambiando pelle e fisionomia. Sabato scorso a Bologna cinque giocatori di movimento su dieci dell’undici iniziale erano nuovi acquisti, due sono arrivati addirittura pochi giorni prima della partita, Petagna e Wieteska. Un segnale chiaro, forte. Gli altri tre erano il terzino sinistro Augello, il centrocampista Sulemana e l’esterno Jankto. Sono poi entrati nella ripresa Shomurodov e Oristanio. Ranieri continua a puntare sul blocco di riferimento che ha fatto la differenza in B (non a caso Makoumbou e Dossena sono gli unici insieme al portiere ad aver sempre giocato dall’inizio alla fine nelle prime tre gare), ma sta provando a sollevare l’asticella dando più sostanza e, soprattutto, più esperienza alla squadra che ancora deve ritrovare quindi una sua identità. Non può certo essere definita una rivoluzione, ma è indubbiamente un cambiamento importante che ha bisogno dei suoi tempi per poter ingranare e magari pure di qualche altro schiaffo (come quelli presi da Inter e Bologna).

Subito sul pezzo

Aspettando l’esordio di Prati (che nel frattempo prova a mettere minuti preziosi nelle gambe con l’Under 21) e quello di Hatzidiakos (pure lui impegnato con la sua nazionale, la Grecia), Sulemana è, tra i nuovi, quello che si è inserito subito e meglio nei meccanismi rossoblù. Non a caso c’era sin dal primo giorno di preparazione, prima ancora di partire in Val d’Aosta. C’è stato immediatamente un buon feeling con Makoumbou. Ma rispetto al compagno di reparto, ha più gamba, esplosività, e si prende più responsabilità nella costruzione della manovra per quanto non abbia certo i tempi, i piedi e la visione di gioco del regista. Ha già rotto il ghiaccio in Serie A lo scorso anno con la maglia del Verona, e si vede anche dalla sua spavalderia. La stessa che a volte lo spinge a commettere errori importanti. Classe 2003, il tempo gioca comunque dalla sua parte.

In ritardo

Shomurodov, invece, è quello più in ritardo tra gli acquisti, non solo atleticamente. Al Dall’Ara era al limite dell’imbarazzo, spaesato, isolato da tutto e tutti. Come se fosse stato appena catapultato nel Cagliari, è passato, invece, più di un mese e mezzo. E da pezzo più pregiato e più atteso dell’attacco è scivolato rovinosamente nelle gerarchie di Ranieri. Ora ha davanti Luvumbo, Petagna e Pavoletti, rischia di diventare addirittura il quinto a novembre quando Lapadula avrà recuperato dall’infortunio.

In crescita

Sono ancora da scoprire Petagna e Wieteska, che hanno avuto un buon impatto al debutto contro il Bologna e già prenotano un posto da titolare per la gara con l’Udinese alla ripresa del campionato. Il rendimento di Augello cresce insieme alla condizione atletica. Terzino diligente e affidabile, ancora deve dimostrare di poter fare la differenza. Così come Jankto, per il quale la sosta arriva a pennello. Avvio di stagione contraddittorio infine per Oristanio che dopo l’esordio convincente di Torino è andato a sbattere sulla “sua” Inter per poi raccogliere le briciole con il Bologna. Il suo talento, però, già luccica e intriga.

