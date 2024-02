Sulemana c’è, ballottaggio in attacco 

L'atteso via libera è arrivato. Sulemana da ieri è tornato a completa disposizione e ora starà solo a Ranieri dover decidere se impiegarlo o meno nella formazione titolare che domenica pomeriggio alle 15 (arbitro Mariani di Aprilia) affronterà in trasferta l'Udinese.

L'ultima volta in campo del giovane ghanese lo scorso 22 gennaio, contro il Torino. Apparizione fugace, visto che dopo 10' circa Sulemana fu costretto a lasciare il campo per una botta alla caviglia. Infortunio che lo ha costretto a saltare due partite, quelle con le due romane, proprio quando il centrocampista sembrava aver ritrovato i giusti ritmi. La settimana prima dell'infortunio, infatti, era arrivato contro il Frosinone il primo gol in maglia rossoblù, ma anche da professionista in Serie A.

Carta verde

Anche ieri allenamento al mattino, con attenzione rivolta a forza e reattività. Out i soliti Mancosu, Oristanio, Shomurodov e Hatzidiakos. A Udine Ranieri potrebbe rispolverare, oltre a Sulemana, anche Prati, che contro la Lazio è rimasto in panchina per tutta la gara, come non accadeva dal 27 settembre, Cagliari-Milan 1-3.

Ballottaggi aperti anche in attacco, dove si giocano le loro chance Petagna (fuori per 90 minuti con la Lazio), Lapadula, Pavoletti e Luvumbo. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA