Lo staff medico e Ranieri hanno sperato sino all’ultimo di recuperarlo ma alla fine si sono arresi. Meglio non forzare, anche perché tra sei giorni c’è un’altra partita importante, alla Domus con la Lazio. «Sulemana all’Olimpico non ci sarà, speriamo di ritrovarlo martedì in campo alla ripresa degli allenamenti», ha detto ieri il tecnico del Cagliari che, domani sera, dovrà fare a meno anche di Shomurodov, Oristanio e Mancosu. È tornato, invece, dalla Coppa d’Africa Luvumbo che in questi due giorni sta smaltendo il lungo viaggio.

Le scelte

Oggi la rifinitura ad Asseminello prima della partenza per Roma, domani mattina poi l’ultimo richiamo nella Capitale dopo il quale Ranieri scioglierà le riserve sulla formazione iniziale. Il ritorno di Luvumbo consente all’allenatore rossoblù di avere un’arma in più, soprattutto a gara in corso. Anche Lapadula e Pavoletti stanno pian piano ritrovando una condizione atletica ottimale, lo stesso Ranieri non ha escluso di poterli schierare insieme prima o poi. Difficilmente domani al via contro la Roma. Potrebbe partire dal primo minuto, invece, uno degli ultimi due acquisti Mina e Gaetano o addirittura entrambi. Il difensore colombiano ha scelto il numero 26, il fantasista napoletano il 70.

