Sulcitana, sì alla nuova area commerciale 

Porte aperte ai giganti della grande distribuzione e della ristorazione fast food: grazie alla variazione urbanistica approvata dal Consiglio comunale, i terreni privati che si trovano tra la zona compresa tra la rotatoria di Maddalena, la strada provinciale 91 e la vicinale di Santa Barbara passano da zona servizi ad area commerciale.

In Aula

Il via libera è arrivato durante l’ultima riunione con il sì della maggioranza – esclusi i consiglieri Stefano Piano ed Erica Cugis, che avevano chiesto il rinvio dell’argomento - e del capogruppo del Pd, Efisio De Muru: contrari gli altri consiglieri di minoranza.

A beneficiare della variante sostanziale al Puc – che ora dovrà superare le osservazioni dei privati, per poi tornare in Aula con l’accordo di programma – sarebbero i gruppi Lidl e McDonald, interessati a investire nei terreni di proprietà della famiglia Aresu.

Il dibattito

Il giorno prima della discussione in Consiglio, amministratori dei condomini costieri e residenti si sono incontrati a Maddalena per affrontare la questione. «Trasformare quell’area da servizi a commerciale è un grave errore – dice Giovanni Ruggeri, imprenditore e amministratore di Maddalena spiaggia -, un punto strategico per lo sviluppo del territorio avrebbe dovuto ospitare l’area di snodo dei trasporti pubblici a servizio dell’intera costa, non può essere declassato in questo modo. L’amministrazione comunale ha coinvolto i cittadini solo a giochi fatti».

Sulla stessa linea Carlo Carcangiu: «Spesso ho criticato l’amministrazione precedente, ma ricordo le battaglie giudiziarie con il gruppo Lidl per mantenere quella zona come area servizi. Tante cose mancano lungo la costa, un nuovo supermercato e un fast food non credo siano prioritari».

Efisio De Muru, unico della minoranza a votare il cambio di destinazione urbanistica dei terreni diventati a vocazione commerciale, spiega: «Credo che i capoterresi debbano poter contare sulle stesse opportunità degli altri abitanti della Città metropolitana, il Comune non può inoltre impedire la libera concorrenza ostacolando i progetti che sorgeranno in aree private. La collettività potrà comunque dire la propria prima dell’approvazione in Aula dell’accordo di programma».

Contrario

Critico l’ex sindaco, Francesco Dessì: «Non sono contro il libero mercato, ma occorre una gestione equilibrata delle aree commerciali. Si rischia di mettere in difficoltà le attività esistenti: Capoterra – che negli ultimi anni ha perso 500 abitanti - non ha lo stesso flusso di potenziali clienti di Elmas o Sestu».

La scelta

Il sindaco, Beniamino Garau, chiarisce: «Con questa operazione abbiamo dato una nuova vita a una zona in origine dedicata sì ai servizi, ma dove nessuna proposta è stata mai portata avanti, un supermercato a ridosso della Sulcitana – specie d’estate – sarà un punto di riferimento per chi transita lungo la costa sino a Pula, non un ostacolo per il commercio locale. Con l’area commerciale, inoltre, nascerà la rotatoria che metterà in sicurezza l’ingresso della Residenza del Sole».

